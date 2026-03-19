New business ideas: రేవంత్ సర్కార్ అందిస్తున్న ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటే.. మహిళలు ప్రతినెలా 50వేలు సంపాదించే ఛాన్స్..!!

New business ideas: మహిళలు స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు వేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంటి నుంచే ప్రారంభించగల మంచి వ్యాపార ఆలోచనలలో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఒకటి. ఈ రంగంలో ప్రస్తుతం మంచి డిమాండ్ ఉంది.
ముఖ్యంగా కస్టమైజ్డ్ డిజైనర్ దుస్తులకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. రెడీమేడ్ దుస్తుల కంటే తమ శరీర ఆకృతికి సరిపోయేలా ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన డ్రెస్సులను ధరించేందుకు మహిళలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇలాంటి డిజైనర్ వేర్కు మరింత ఆదరణ ఉంది.
ఈ మారుతున్న ట్రెండ్ను ఒక వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చు. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకుంటే, ఈ రంగంలో మంచి స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేసి ప్రైవేట్ ఇనిస్టిట్యూట్లలో చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా, తక్కువ ఫీజులతోనే శిక్షణ పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న శిక్షణ కేంద్రాలు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇలాంటి కోర్సులు పూర్తి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక బూటిక్లు లేదా డ్రెస్ డిజైనింగ్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు.
కొంత అనుభవం వచ్చిన తర్వాత స్వంతంగా బూటిక్ ప్రారంభించి వ్యాపారం చేయడం కూడా సాధ్యమే. అదనంగా, సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా మీ డిజైన్స్ను ప్రచారం చేసి కస్టమర్లను ఆకర్షించవచ్చు.
మీ డిజైన్లు ప్రత్యేకంగా ఉంటే దేశం మాత్రమే కాదు, విదేశాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.ఇలా సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే, తక్కువ పెట్టుబడితో ప్రారంభించిన ఈ వ్యాపారం ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చు.
