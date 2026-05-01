Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!

Pan Card Mandatory For Post Office Transactions: పోస్టాఫీసులో మీకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉందా..? అందులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారా..? అయితే ఈ న్యూస్ మీ కోసమే. తాజాగా పోస్టాఫీసులో లావాదేవీలకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రకటన చేసింది. ఇకపై క్యాష్ డిపాజిట్లు, విత్ డ్రాయల్స్, కొత్త అకౌంట్లకు పాన్ కార్డు తప్పనిసరి అయింది. పోస్టాఫీసులో కొత్తగా వర్తించే నిబంధనలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొత్త ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం.. పోస్టాఫీసు లావాదేవీల నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. క్యాష్ డిపాజిట్లు, విత్ డ్రాయల్స్, కొత్త అకౌంట్లకు పాన్ కార్డు తప్పనిసరి అయింది. పాన్ కార్డు లేకుంటే మాత్రం ఫామ్ 97 సమర్పించక తప్పదు. ఖాతాదారు పేరు, అడ్రస్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, మొత్తం పూర్తి వివరాలను సరైన ఆధారాలతో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫామ్లను పోస్టాఫీసులో 6 ఏళ్ల పాటు స్టోర్ చేస్తారు.
పోస్టాఫీసులో రాబడి వడ్డీ ఆదాయంపై టీడీఎస్ మినహాయింపు పొందే ఖాతాదారులకు వర్తిస్తాయి. గతంలో వాడిన ఫామ్ 15G, 15H స్థానంలో ఇప్పుడు కొత్త ఫారం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే ఫామ్ 121గా ప్రవేశపెట్టారు.
అంచనా వార్షిక ఆదాయం పన్ను పరిధిలోకి రాని వారు కూడా ఈ ఫారమ్ 121 ద్వారా డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. పోస్టాఫీసులో వడ్డీ ఆదాయంపై అడ్వాన్స్ టాక్స్ కోత ఉండదు. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ డిక్లరేషన్ అనేది వేర్వేరుగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
భారీ మొత్తంలో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసేవారు.. అలాగే విత్ డ్రా లేదంటే టైమ్ డిపాజిట్లు ఓపెన్ చేస్తే ఇకపై పాన్ కార్డు వివరాలు తప్పనిసరి. గతంలో పాన్ కార్డు లేకున్నా ఫామ్ 60 వాడేవారు. ఇకపై ఫామ్ 97, ఫామ్ 98 మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 30 వరకు డిక్లరేషన్ అక్టోబర్ 31వ తేదీలోపు.. మార్చి 31 వరకు అందితే ఏప్రిల్ 30లోపు రిపోర్ట్ చేయాలని పోస్టాఫీసులకు గడువు విధించారు.
పోస్టాఫీసులో ప్రతి లావాదేవీ పారదర్శకత, పన్ను ఎగవేతకు అసలు అవకాశం ఉండదు. పోస్టాఫీసుకు ఖాతాదారులు వెళ్లేముందే పాన్ కార్డు దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇప్పటికీ పాత ఫామ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాసరే కొత్త నిబంధనలను ఎలా పాటించాలో తప్పక తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.