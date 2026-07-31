RGV Urmila Matondkar Secret Wedding: బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ఊర్మిళ మాటోండ్కర్, సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రేమ వ్యవహారం ఒకానొక సమయంలో సినీ పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్గా ఉండేది. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ సంబంధం ఉందని అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగినా.. ఎప్పుడూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయితే, వీరిద్దరికీ ఏకంగా వివాహం జరిగిందంటూ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జ్యోతి వెంకటేష్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్లో కలకలం రేపుతున్నాయి.
ఓ ప్రముఖ పోడ్కాస్ట్లో జ్యోతి వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ రామ్ గోపాల్ వర్మ, ఊర్మిళల బంధం గురించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. 'జెంటిల్మన్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసినప్పుడు ఆయన ఈ విషయాన్ని తనతో అన్నట్లు జ్యోతి తెలిపారు.
రామ్ గోపాల్ వర్మ, ఊర్మిళలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక ఆలయంలో రహస్యంగా పెళ్లయిందని చిరంజీవి స్వయంగా తనకు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. ఆ పెళ్లి జరిగినట్లు నిరూపించడానికి ఆ గుడిలో వివాహం జరిపించిన పూజారి ఫోన్ నంబర్ను కూడా చిరంజీవి తనకు ఇచ్చారని సీనియర్ జర్నలిస్టు వెల్లడించారు.
ఈ విషయంపై తాను మ్యాగజైన్లో రాసే ముందు ఊర్మిళకు ఫోన్ చేయగా, ఆమె తీవ్రంగా ఏడ్చేశారని, తనపై నమ్మకంతో అలా ఎలా రాస్తారంటూ ప్రశ్నించారని చెప్పారు. ఇక రామ్ గోపాల్ వర్మను సంప్రదించగా ఆయన ఈ వివాదంపై మాట్లాడేందుకు ఇష్టపడలేదని తెలిపారు.
ఊర్మిళ ఆ వివాహాన్ని నిరాకరించిందా అన్న ప్రశ్నకు జ్యోతి స్పందిస్తూ.. ఆమె పెళ్లిని ఎప్పుడూ తిరస్కరించలేదని, కేవలం ఫోన్లో ఏడ్చిందని చెప్పారు. అయితే, ఊర్మిళ రామ్ గోపాల్ వర్మను చట్టబద్ధంగా (లీగల్గా) పెళ్లి చేసుకోవాలని భావించినప్పటికీ, అది కుదరలేదని ఆ తర్వాతే వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చి విడిపోయినట్లు వెల్లడించారు.
అలాగే, చిరంజీవి స్వయంగా ఈ గుట్టును ఎందుకు బయటపెట్టారనే దానిపై మాట్లాడుతూ.. అప్పట్లో చిరంజీవి, రామ్ గోపాల్ వర్మల మధ్య మంచి స్నేహం ఉండేదని, బహుశా వారి మధ్య ఏదైనా మనస్పర్థలు వచ్చి ఉండవచ్చునని, అందుకే చిరంజీవి ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టి ఉంటారని జ్యోతి వెంకటేష్ అభిప్రాయపడ్డారు. చిరంజీవి ద్వారానే ఈ నిజం బయటపడిందనే విషయం ఇప్పటికీ రామ్ గోపాల్ వర్మ, ఊర్మిళలకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చని ఆ జర్నలిస్టు పేర్కొన్నారు.