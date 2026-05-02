Rhea Singha Jetlee: 'జెట్లీ' హీరోయిన్ మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా అని తెలుసా? ఆమెకు ఇంత బ్యాగ్రౌండ్ ఉందా?

Rhea Singha Jetlee Photos: కమెడియన్ సత్య హీరోగా రూపొందిన చిత్రం 'జెట్లీ'. ఈ సినిమా ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదల హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దర్శకుడు రితీష్ రానా డైరెక్షన్‌లో రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా రియా సింఘా నటించింది. ఇదే సినిమాతో ఆమె హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయమైంది. 
ఈ కామెడీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో రియా సింఘా నటనకు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఆమె బ్యాగ్రౌండ్ ఏంటి? అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

హీరోయిన్ రియా సింఘా గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో జన్మించింది. మోడలింగ్‌లో అడుగుపెట్టిన ఈ బ్యూటీ సినిమాలపై ఆసక్తితో హీరోయిన్‌గా అవకాశాల కోసం ట్రై చేసింది. 

16 ఏళ్ల వయసు నుంచే హీరోయిన్ రియా సింఘా మోడలింగ్‌లో అడుగుపెట్టి పలు ఫ్యాషన్ షోలలో పాల్గొని తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.   

కేవలం 19 ఏళ్ల వయసులోనే మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా-2024 విజేతగా నిలిచింది. ఆ పోటీల్లో దాదాపుగా 51 మందితో పోటీలో నిలిచి అందాల తార కిరీటాన్ని అందుకోవడం విశేషం. 

ఓ పక్క అందాల తారగా రాణిస్తూనే..చదువును నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వచ్చింది నటి రియా సింఘా. పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్‌లో డిగ్రీ చేసి ఈ ముద్దుగుమ్మ.. కేవలం మోడలింగ్, యాక్టింగ్ మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైన డ్యాన్సర్ కూడా కావడం విశేషం.

తాజాగా విడుదలైన 'జెట్లీ' సినిమాలో హీరోయిన్ శివానీ పాత్రలో నటించి మెప్పించింది రియా సింఘా. 

