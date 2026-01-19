English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rice Flour Poori: గోధుమ పిండి లేకుండానే మెత్తని పూరీలు..మైదా లేకపోయినా టేస్ట్ అదిరిపోతుంది!

Rice Flour Poori Recipe: సాధారణంగా పూరీలను గోధుమ పిండి లేదా మైదాతో తయారు చేస్తారు. కానీ, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేలా, మైదా అస్సలు వాడకుండా బియ్యం పిండితో కూడా ఎంతో రుచికరమైన, మెత్తని పూరీలను చేసుకోవచ్చు. అయితే బియ్యం పిండితో పూరీలు చేయడం వల్ల అవి నూనె తక్కువ పీల్చుకోవడమే కాకుండా, కొత్త రుచిని అందిస్తాయి. వీటిని తయారు చేయడం చాలా సులభం.
కావాల్సిన పదార్థాలు: బియ్యం పిండి (2 కప్పులు), వేడి నీరు (తగినంత), నువ్వులు 1 చెంచా (రుచి కోసం), పసుపు: చిటికెడు (మంచి రంగు కోసం), ఉప్పు (రుచికి సరిపడా), నూనె (డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా)

తయారీ విధానం.. 1. నీటిని మరిగించడం: ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో నీళ్లు పోయాలి. ఆ నీటిలో నువ్వులు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. నీరు పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించడం ముఖ్యం.

2. పిండిని కలపడం: నీరు మరుగుతున్నప్పుడు మంటను తక్కువగా (Low flame) పెట్టి, అందులో బియ్యం పిండిని వేయాలి. పిండి ఉండలు కట్టకుండా గరిటెతో వేగంగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. పిండి ఉడికినట్లు అనిపించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టాలి.

3. ముద్దగా చేసుకోవడం: పిండి మరీ చల్లారకముందే (గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు) చేతులతో బాగా ఒత్తుతూ మెత్తని పిండి ముద్దలా చేసుకోవాలి. పిండి ఆరిపోకుండా ఉండటానికి దీనిపై కాస్త నూనె రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.

4. పూరీలను వత్తుకోవడం: పిండి ముద్దను చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని, చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకుంటూ పూరీల మాదిరిగా వత్తుకోవాలి. బియ్యం పిండి కాబట్టి అంచులు విరగకుండా జాగ్రత్తగా వత్తుకోవాలి.

5. డీప్ ఫ్రై: స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేడి చేయాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఒక్కో పూరీని వేస్తూ రెండు వైపులా లేత గోధుమ రంగు వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.

నీటిని బాగా మరిగించి పిండి కలపడం వల్ల పూరీలు మెత్తగా వస్తాయి. ఈ బియ్యం పిండి పూరీలు ఆలు కుర్మా లేదా ఏదైనా నాన్-వెజ్ గ్రేవీతో తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పిండిని ఫ్యాన్ కింద పెట్టకూడదు, అలా చేస్తే పిండి ఆరిపోయి పూరీలు సరిగ్గా రావు.  

