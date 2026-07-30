/Rice Make Fat Or Not: తెల్లని అన్నం రోజూ తింటే బరువు పెరుగుతారా? వైట్ రైస్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?

Rice Make Fat Or Not: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు ఎక్కువగా అన్నం తినేందుకు ఇష్టపడతారు. మొదటి నుంచి వచ్చిన అలవాటు అదే. కానీ ప్రస్తుతం అందరి మనసుల్లో మెదులుతున్న ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే, తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారా? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు అందరిలోనూ తొలుస్తున్న ప్రశ్న. తెల్లని బియ్యంతో వండిన అన్నాన్ని తినడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పెరుగుతుందా అని అనేక మందిలో అనుమానాలు రేగుతున్న నేపథ్యంలో దాని విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
మొదటి నుంచి తెలుగు వాళ్లకు మూడు పూటల అన్నం తినడం అలవాటుగా మారింది. ఈ క్రమంలో చాలా మందికి అన్నం తినకపోతే కడుపు నిండినట్లు అనుభూతి కలగదు. కానీ ప్రస్తుతం అందరి మనసులో మెదులుతున్న ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే, తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారా? అంటే, తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పెరుగుతుందా అని అనుకుంటున్నారు. కానీ, దాని గురించి ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
బరువు పెరగడం కేవలం తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల మాత్రమే జరగదని నిపుణులు అంటున్నారు. చాలా సంవత్సరాల పాటు మీ శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకున్నప్పుడు బరువు పెరుగుతుంది.
తెల్ల బియ్యం పిండిపదార్థాలకు మంచి మూలం, పిండిపదార్థాలే మన శరీరానికి అతిపెద్ద శక్తి వనరు. అందువల్ల, కేవలం తెల్ల బియ్యం తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారని చెప్పడం అవాస్తవమని నిపుణులు అంటున్నారు.
బ్రౌన్ రైస్తో పోలిస్తే, వైట్ రైస్లో ఫైబర్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, అది తిన్న తర్వాత మీకు కొంచెం త్వరగా ఆకలి వేయవచ్చు. దానివల్ల బరువు పెరుగుతారన్నది అబద్ధం.
మీ శారీరక శ్రమ, రోజువారీ కేలరీలు, నిద్ర, మొత్తం జీవనశైలి కూడా మీ బరువుకు దోహదం చేస్తాయి. కాబట్టి, మీకు తెల్ల అన్నం ఇష్టమైతే, దాని గురించి అనవసరంగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు అంటున్నారు.
అయితే మీరు తినే పరిమాణం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఎల్లప్పుడూ సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి. ప్రతిరోజూ చురుకుగా ఉండండి. బరువు పెరగడానికి కేవలం ఒకే దానిపై ఆధారపడకుండా మీ ఆహారాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచుకోండి.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నిపుణుల అభిప్రాయల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరిచడం లేదు.)