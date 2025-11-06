English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hair Growth: బియ్యం నీళ్లు..మెంతి నీళ్లు..జుట్టు రాలిపోవడాన్ని ఎక్కువగా ఏది తగ్గిస్తుందో తెలుసా..?

Hair Care: జుట్టు రాలిపోవడం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే కెమికల్స్ లేకుండా ఇంట్లోనే చేసుకునే పద్ధతుల ద్వారా కూడా జుట్టు ఊడిపోవడం తగ్గుతుంది. బియ్యం నీళ్లు, మెంతి నీళ్లలో ఏది జుట్టుకు బాగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత తరంలో..చాలా మంది పురుషులు, మహిళలు జుట్టు రాలిపోవడం సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. తినే ఆహారం, జీవనశైలి, ఎక్కువ కెమికల్ ఉన్న ఉత్పత్తులు వాడటం వంటి కారణాలు దీనికి కారణం అవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు చాలా మంది సహజమైన పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నారు. వాటిలో బియ్యం నీళ్లు, మెంతి నీళ్లు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

బియ్యం నీళ్లలో అమినో ఆమ్లాలు, జింక్, మెగ్నీషియం, విటమిన్లు B, C లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును బలంగా చేసి, మెరుపుగా మారుస్తాయి. బియ్యం నీళ్లు తలకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి, జుట్టు వేగంగా పెరిగేలా చేస్తాయి. అలాగే వాటిలో ఉన్న ఇనోసిటాల్ అనే పదార్థం జుట్టు తేమను కాపాడి, దెబ్బతిన్న జుట్టును పునరుద్ధరిస్తుంది.

1. జుట్టును తడి చేసి, తాజా బియ్యం నీళ్లను తలకు మరియు జుట్టుకు రాయాలి. 2. 30-40 నిమిషాలు ఉంచి, ఆ తరువాత చల్లని నీటితో కడుక్కోవాలి. 3. ఈ ప్రక్రియను వారానికి మూడుసార్లు చేయడం మంచిది.

మెంతి గింజల్లో ఐరన్, ప్రోటీన్, విటమిన్ A, K, C, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు రాలిపోవడాన్ని తగ్గించి, దానిని బలంగా చేస్తాయి. మెంతి నీళ్లు తలకు తేమను అందించి, తలపొడి మరియు చుండ్రును తగ్గిస్తాయి.

1. మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మెంతి గింజలను రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టాలి. 2. ఉదయాన్నే వాటిని పేస్టుగా చేసి తలకు రాయాలి. 3. 40 నిమిషాల తరువాత మైల్డ్ షాంపూతో కడుక్కోవాలి.

బియ్యం నీళ్లు.. మెంతి నీళ్లు రెండూ జుట్టుకు ఎంతో ఉపయోగకరమైనవి. బియ్యం నీళ్లు జుట్టు మెత్తగా, మెరుపుగా మారుస్తే, మెంతి నీళ్లు జుట్టు రాలిపోవడాన్ని తగ్గించి బలంగా చేస్తాయి. ఇద్దరి మిశ్రమాన్ని మాస్క్‌గా వాడితే ఇంకా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.

