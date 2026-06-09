Richest bodyguards of Celebrities: మన దేశంలో సెలబ్రిటీలు అంటే ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది సినిమా వాళ్లే. వీళ్లు ఎక్కడికి వెళ్లినా హంగూ ఆర్భాటం ఉండాల్సిందే. వీళ్ల చుట్టూ బాడీ గార్డ్స్, బౌన్సర్స్ వగైరా వగైరా ఇక వీళ్ల జీతాలు కూడా అదే రేంజ్లో ఉన్నాయి. ఇంతకీ రామ్ చరణ్ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఈ మధ్యకాలంలో ఓ సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు. ఈయన జీతం కూడా అదే రేంజ్లో ఉంది. ఇంతకీ రామ్ చరణ్ నుంచి మొదలు పెడితే మన హీరో, హీరోయిన్స్ పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్ నెలలవారీ జీతం ఎంతో చూద్దాం.
రామ్ చరణ్.. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తాజాగా ‘పెద్ది’ సినిమాతో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఈయన పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్స్లో ఈయన వెంట ఓ వ్యక్తి అందరి కళ్లు పడ్డాయి. అతని పేరు ‘కెవిన్’ ఇతనికి రామ్ చరణ్.. నెలకు రూ. 60 లక్షల జీతం ఇస్తున్నాడు. యేడాదికి 7 కోట్ల 20 లక్షల జీతం అన్న మాట. మన దేశంలో రామ్ చరణ్ మాత్రమే తన వ్యక్తిగత అంగరక్షకుడికి ఈ రేంజ్లో పారితోషకం అందిస్తున్నాడు.
ఆమీర్ ఖాన్..
బాలీవుడ్ బడా స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ కూడా తన బాడీ గార్డ్ యువరాజ్ గోర్పడేకు నెలకు రూ. 16 లక్షల జీతం ఇస్తున్నాడు. ఆమీర్ ఖాన్ ప్రస్తుతం సినిమాల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నాడు.
సల్మాన్ ఖాన్.. సల్లూ భాయ్ దగ్గర ఎన్నో యేళ్లుగా వ్యక్తిగత అంగరక్షకుడిగా షేరా పనిచేస్తున్నారు. ఇతనికి నెలకు రూ. 15 లక్షల జీతం అందిస్తున్నాడు సల్మాన్ ఖాన్. యేడాదికి రూ. 2 కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్.. శ్రేయ్సే తేలే అక్షయ్ కుమార్ బాడీ గార్డ్ గా గత కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఈయనకు నెలకు రూ. 13 లక్షల నెల జీతం అందిస్తున్నాడు. అక్షయ్ కుమార్ ఈ యేడాది ‘భూత్ బంగ్లా’ సినిమాతో పలకరించాడు.
అమితాబ్ బచ్చన్.. బిగ్ బీ తన పర్సనల్ బాడీ గార్డ్ జితేంద్ర షిండే కు యేడాదికి అన్ని సౌకర్యాలతో కలిసి రూ. 1.5 కోట్ల వరకు పారితోషికం ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. నెలకు రూ. 13 లక్షల వరకు జీతం ఇస్తున్నాడు.
షారూఖ్ ఖాన్.. షారుఖ్ ఖాన్ తన బాడీ గార్డ్ అయిన రవి సింగ్ కు యేడాదికి దాదాపు రూ. 2.7 కోట్ల వరకు పారితోషికం ఇస్తున్నారు. నెలకు వచ్చేసరికి రూ. 12 లక్షల జీతం అందిస్తున్నాడు.
దీపికా పదుకొనే..
బాలీవుడ్ నటి దీపికా పదుకొణే పర్సనల్ బాడీగార్డ్ గా జలాల్ పనిచేస్తున్నాడు. ఈయనకు ఆమె యేడాదికి గాను అన్ని సౌకర్యాలతో కలిపి రూ. 2 కోట్ల వరకు పారితోషికం ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. నెలకు వచ్చే సరికి రూ. 10 లక్షల జీతం ఇస్తుంది.
హృతిక్ రోషన్.. బాలీవుడ్ గ్రీకు వీరుడు హృతిక్ రోషన్ బాడీ గార్డ్ గా పనిచేస్తోన్న మయూర్ శెట్టిగార్ కు యేడాదికి గాను రూ.1.2 కోట్ల పారితోషికం ఇస్తున్నట్టు సమాచారం. నెలకు రూ.7 లక్షల జీతం ఇస్తున్నాడు. అటు ఆలియా భట్ తన వ్యక్తిగత అంగరక్షకుడు యూసుఫ్ ఇబ్రహీంకు నెలకు రూ. 5 లక్సల జీతం అందిస్తుంది.అటు కత్రినా కైఫ్ పర్సనల్ బాడీగార్డ్ అయిన దీపక్ సింగ్ కు యేడాదికి గాను రూ. కోటి వరకు.. నెలకు రూ. 4 లక్షల జీతం ఇస్తుంది.