  • Ellyse Perry: విరాట్ కోహ్లీ టీమ్‌లో ఆసీస్ అందాల రాణి..మగాడికి సమానంగా రెండు చేతులా సంపాదిస్తుంది!

Ellyse Perry Net Worth: అభిమానులు తరచుగా పురుషుల క్రికెట్‌లో అత్యంత ధనవంతులైన ఆటగాళ్ల గురించి మాట్లాడుకుంటారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన క్రికెటర్, అతను తన ఆటతో పాటు సంపాదనలోనూ ఎప్పుడూ వెనుకబడలేదు. కానీ మహిళా క్రికెట్‌లో నంబర్ వన్ మహిళా క్రికెటర్ ఎవరో మీకు తెలుసా? 
అభిమానులు తరచుగా పురుషుల క్రికెట్‌లో అత్యంత ధనవంతులైన ఆటగాళ్ల గురించి మాట్లాడుకుంటారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన క్రికెటర్, అతను తన ఆటతో పాటు సంపాదనలోనూ ఎప్పుడూ వెనుకబడలేదు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ఎంఎస్ ధోని వంటి అనేక మంది ధనవంతులైన పురుష క్రికెటర్ల జాబితాలో సచిన్‌ను అనుసరిస్తున్నారు. అభిమానులకు ఇప్పటికే ధనవంతులైన పురుష క్రికెటర్ల గురించి తెలుసు. కానీ మహిళా క్రికెట్‌లో నంబర్ వన్ మహిళా క్రికెటర్ ఎవరో మీకు తెలుసా? ఈ మహిళా క్రికెటర్ మిలియన్ల డాలర్ల నికర విలువను కలిగి ఉంది. భారతదేశంలో జరుగుతున్న మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ క్రికెటర్ గురించి తెలుసుకుందాం...

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతురాలైన మహిళా క్రికెటర్ మరెవరో కాదు. తన ఆట, అందంతో హృదయాలను గెలుచుకున్న ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ ఎల్లీస్ పెర్రీ. 34 ఏళ్ల ఈ క్రికెటర్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నది. మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో ఆడేందుకు భారత్‌కు వచ్చింది. ఆమె ఆస్ట్రేలియా తరపున ప్రపంచ కప్ గెలిచిన క్రీడాకారిణి.  

2025 మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో ఎల్లీస్ పెర్రీ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. భారత్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆమె అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి, మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది. ఇటీవలే జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఎల్లీస్ చివరి ఓవర్లలో బ్యాటింగ్ కు వచ్చి కొన్ని అద్భుతమైన షాట్లు కొట్టి తన జట్టు విజయానికి సహాయపడింది. ఆమె గెలుపు సిక్స్‌తో సహా అజేయంగా 47 పరుగులు చేసింది. అదనంగా, ఎల్లీస్ న్యూజిలాండ్‌పై కూడా 33 పరుగులు చేసింది.  

ఎల్లీస్ పెర్రీ తన గ్లామరస్ లుక్స్ తో పాటు తన ఆటతోనూ వార్తల్లో నిలిచింది. అందమైన మహిళా క్రికెటర్ల విషయానికి వస్తే, ఆమె ముందంజలో ఉంటుంది. ఆమె సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఆమె డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఫ్యాన్స్‌ను ఆకర్షిస్తాయి. ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.

ఎల్లీస్ పెర్రీ నికర విలువ మిలియన్ల డాలర్లలో ఉంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. ఈ స్టార్ క్రికెటర్ నికర విలువ $14 మిలియన్లు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు ₹125 కోట్లు. ఎల్లీస్ పెర్రీ ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డులో కాంట్రాక్ట్ మహిళా క్రికెటర్. ఆమె ఉమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్, ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుండి కూడా బాగా సంపాదిస్తుంది.  

క్రికెట్‌తో పాటు, ఎల్లీస్ పెర్రీ వివిధ బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌ల నుండి కూడా డబ్బు సంపాదిస్తుంది. పెర్రీ జాకీ, హిస్సెన్స్, వీట్-బిక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్, హబ్లాట్, లోరియల్, అడిడాస్, ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్, కామన్వెల్త్ బ్యాంక్, జెపి గోవన్ వంటి అగ్ర బ్రాండ్‌లతో పనిచేస్తుంది. ఆమె సాధారణంగా ఒక్కో ఒప్పందానికి ₹50 లక్షల నుండి ₹1 కోటి వరకు వసూలు చేస్తుంది. పెర్రీ అనేక స్మార్ట్ పెట్టుబడులు కూడా చేసింది. ఆమె గతంలో తన భాగస్వామితో కలిసి ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాను కొనుగోలు చేసింది. అది 2021లో అమ్ముడైంది. ఆమె కార్ల సేకరణలో టయోటా, లెక్సస్ మోడల్‌లు ఉన్నాయి.  

