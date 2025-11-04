English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Richest Female Cricketers: ఆటలోనే కాదు ఆస్తుల్లోనూ టాపే .. టీమిండియా రిచెస్ట్ మహిళా క్రికెటర్స్ ఎవరంటే..?

Top-3 Richest Female Cricketers: నవంబర్‌ 2న నవీ ముంబై వేదికగా జరిగిన ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో భారత మహిళల జట్టు దక్షిణాఫ్రికాపై 52 పరుగుల తేడాతో గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ కెప్టెన్సీలో టీమిండియా సాధించిన ఈ విక్టరీ.. కేవలం క్రీడా మైలురాయిగా మాత్రమే కాకుండా.. అనేక సంవత్సరాల తరబడి చేసిన కృషి, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల సమ్మేళనంగా నిలిచింది. ఈ గెలుపుతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులు ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోయారు. ఈ విజయం క్రీడాకారిణుల ఆర్థిక స్థాయిలోనూ గణనీయమైన మార్పు తీసుకొచ్చింది. మరి దేశంలో అత్యంత సంపన్న మహిళా క్రికెటర్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
భారత మహిళా క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే గొప్ప కెప్టెన్‌గా పేరుపొందిన మిథాలీ రాజ్‌.. టీమిండియా రిచెస్ట్ ఉమెన్స్ క్రికెటర్లలో టాప్ ప్లేస్‌లో ఉన్నారు. మిథాలీ నికర ఆస్తులు సుమారు రూ. 40 నుంచి రూ. 45 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. 1982 డిసెంబర్‌ 3న జోధ్‌పూర్‌లో జన్మించిన మిథాలీ.. చిన్న వయసులోనే క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టారు. 

అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ప్లేయర్స్‌లో మిథాలీ రాజ్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. రిటైర్మెంట్‌ తర్వాత కూడా బ్రాండ్‌ ప్రమోషన్లు, మెంటర్‌షిప్‌, క్రికెట్‌ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఆదాయం పొందుతున్నారు.  

మిథాలీ తర్వాత స్థానంలో క్రికెట్ క్వీన్ స్మృతి మంధాన ఉన్నారు. ఆమె నికర ఆస్తుల విలువ రూ. 32 నుంచి రూ. 34 కోట్ల మధ్యగా ఉంది. బీసీసీఐ గ్రేడ్‌ A కాంట్రాక్ట్‌ కింద ప్రతి సంవత్సరం రూ. 50 లక్షలు పొందుతుండగా.. మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (WPL)లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు కెప్టెన్‌గా రూ.3.4 కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. హ్యుందాయ్‌, నైక్‌, రెడ్‌బుల్‌ వంటి బ్రాండ్‌లకు ఆమె అంబాసడర్‌. అదనంగా SM-18 స్పోర్ట్స్‌ కేఫ్‌, జిమ్‌, ప్రైవేట్‌ థియేటర్‌లను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.  

ఇక స్మృతి మంధాన తర్వాత ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని అందించిన కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ ఉన్నారు. ఆమె నికర ఆస్తులు సుమారు రూ. 25 కోట్లుగా ఉన్నాయని అంచనా. ఆమెకు బీసీసీఐ గ్రేడ్‌ A కాంట్రాక్ట్‌ ద్వారా రూ.50 లక్షలు లభిస్తాయి. మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున ప్రతి సీజన్‌కు రూ.1.8 కోట్లు పొందుతున్నారు.

పంజాబ్‌ పోలీస్‌లో DSPగా సేవలందిస్తున్న ఆమె, పుమా, CEAT, HDFC లైఫ్‌, బూస్ట్‌ వంటి బ్రాండ్‌లతో ఒప్పందాలు కలిగి ఉన్నారు. ఈ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారానే ఆమె సంవత్సరానికి రూ.50 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నారు. పాటియాలా, ముంబయిలో నివాసాలు, లగ్జరీ కార్లు, బైక్‌ల సేకరణ కూడా ఆమె ఆస్తుల్లో భాగం.  

