Richest Indian Cricketers: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

Richest Indian Cricketers: ప్రపంచంలోనే క్రికెట్  విషయంలో అత్యంత ధనవంతమైన దేశంగా భారత దేశానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇక మన దేశంలో క్రికెట్ తో ఆస్తులు కూడబెట్టిన క్రికెటర్స్ చాలా మందే ఉన్నారు. వారిలో  అత్యంత ధనవంతులైన క్రికెటర్ల జాబితాలో ఎవరు ముందు వరసలో ఉన్నారు.  ఇంతకీ ఆస్తుల విషయంలో  అత్యంత ధనవంతులైన క్రికెటర్స్ ఎవరున్నారో చూద్దాం.. 

 
1 /6

అజయ్ జడేజా.. అజయ్  జడేజా నెట్ వర్త్  ₹1450 కోట్ల నికర విలువతో భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతుడైన క్రికెటర్ టాప్ లో ఉన్నారు. అతనికి క్రికెట్ నుంచే కాకుండా అతనిది రాజ వంశం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చింది. అతను జామ్‌నగర్ రాజ కుటుంబానికి వారసుడు. 

2 /6

సచిన్ టెండూల్కర్..భారత రత్న సచిన్ టెండూల్కర్.. దాదాపు ₹1400 కోట్ల సంపదతో భారతీయ ఆటగాళ్లలో రెండవ స్థానంలో నిలిచారు. పదవీ విరమణ తర్వాత, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడుగా పనిచేశారు.  సచిన్ ప్రధానంగా ప్రకటనలు,  బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌ల ద్వారా ఈ రేంజ్ లో ఆస్తులు కూడబెట్టాడు. 

3 /6

ఎం.ఎస్.ధోని.. భారత క్రికెట్ యొక్క గొప్ప కెప్టెన్లలో ఒకరైన ఎంఎస్ ధోనీ సంపద పరంగా మూడవ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని ప్రస్తుత నికర ఆస్తుల  విలువ ₹1060 కోట్లుగా ఉన్నట్టు  అంచనా వేయబడింది. అతను ఇప్పటికీ IPLలో చెన్నై తరపున ఆడుతున్నాడు.  ప్రధానంగా ప్రకటనల ద్వారా ఎక్కవ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు.

4 /6

విరాట్ కోహ్లి.. స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ సంపద పరంగా నాల్గవ స్థానంలో నిలిచాడు. అతని నికర విలువ దాదాపు ₹1050 కోట్లుగా ఉంది. అతనికి BCCI A+ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. IPL సీజన్‌కు ₹18 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు.  ప్రకటనలు,  అతని వ్యాపారాల నుండి వచ్చే ఆదాయంతో అతని ఆస్తులు అమాంతం పెరిగాయి. 

5 /6

వీరేంద్ర సెహ్వాగ్.. మన దేశంలో విధ్వంసకర ఓపెనర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న  వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ సంపద పరంగా ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతని నికర ఆస్తుల విలువ దాదాపు ₹350 కోట్లుగా ఉన్నట్టు అంచనా. ప్రస్తుతం క్రికెట్ వ్యాఖ్యానం, క్రికెట్ అకాడమీలతో పాటు ప్రకటనల నుండి రెండు అతనికి ఆదాయం సమకూరుతుంది. 

6 /6

ఇక క్రికెటర్స్ లో యువరాజ్ సింగ్ ఆస్తుల విలువ..₹291 కోట్లుగా ఉంది. గౌతమ్ గంభీర్ ఆస్తులు విలువ ₹265 కోట్లుగా ఉంది..సునీల్ గవాస్కర్ ఆస్తుల విలువ.. ₹160-260 కోట్లుగా ఉంది. సురేశ్ రైనా ఆస్తులు.. ₹215 కోట్లు.. మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఆస్తులు.. ₹214 కోట్లుగా ఉన్నట్టు ప్రముఖ సంస్థలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా క్రికెట్ మైదానంలో ఫ్యాన్స్ హృదయాలను గెలుచుకున్న వీళ్లు.. వ్యాపార ప్రకటనలతో పాటు ఓన్ బిజినెస్ లతో ఈ రేంజ్ లో ఆస్తులు కూడబెట్టారు.   

