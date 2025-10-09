Richest Indian Ministers: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

Richest Indian Ministers: తాజాగా మన దేశంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో అత్యంత సంపన్న మంత్రులున్న లిస్ట్ ను ఓ ప్రైవేటు సంస్థ విడుదల చేసింది. ఇందులో మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్లే టాప్ లో ఉన్నారు. అయితే వీళ్లు అఫిడవిట్లు ఇతరత్రా లీగల్ సమర్పించిన డాక్యుమెంట్స్ ఆధారంగా ఈ లిస్టు విడుదల చేశారు. అందులో టాప్ లిస్టులో మంత్రులెవరో మీరు ఓ లుక్కేయండి..
1.పెమ్మసారి చంద్రశేఖర్.. నరేంద్ర మోడీ క్యాబినేట్ లో కేంద్ర గ్రామీణ సహాయ మంత్రిగా పనిచేస్తోన్న టీడీపీ గుంటూరు ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఆస్తులు విషయంలో మన దేశంలో టాప్ లో ఉన్నారు. ఈయన ఆస్తులు అధికారికంగానే రూ. 5,705.47 కోట్లతో టాప్ 1లో నిలిచారు.
2. డీకే శివకుమార్ .. కర్నాటక డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కాంగ్రెస్ నేత డీకే శివకుమార్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 1413.80 కోట్లుగా ఉంది. ఈ లిస్టులో టాప్ 2లో నిలిచారు.
3. చంద్రబాబు నాయుడు - ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా నాల్గోసారి బాధ్యతలు స్వీకరించిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆస్తులు విలువ రూ. 931.84 కోట్లుగా ఉంది. ఈ లిస్టులో టాప్ 3లో నిలిచారు.
4.పొంగూరు నారాయణ - ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూన్న పొంగూరు నారాయణ ఆస్తుల విలువ రూ. 824.08 కోట్లుగా ఉంది. అత్యంత సంపన్న మంత్రుల్లో టాప్ 4లో నిలిచారు.
5.సురేష్ బీఎస్ - కర్నాటక క్యాబినేట్ మంత్రిగా పనిచేస్తోనన సురేశ్ బీఎస్ ఆస్తుల విలువ రూ. 648.15 కోట్లతో టాప్ 5లో నిలిచారు. డీకే తర్వాత అత్యంత సంపన్న కాంగ్రెస్ మినిష్టర్ గా నిలిచారు.
6.గడ్డం వివేకానంద్ - తెలంగాణ మినిస్టర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూన్న విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ సహా వీ6 మీడియా సంస్థల అధినేత కాంగ్రెస్ నేత గడ్డం వివేకానంద్ ఆస్తులు విలువ రూ. 606.68 కోట్లుగా ఉంది. సంపన్న మంత్రుల జాబితాలో టాప్ 6లో నిలిచారు.
7.నారా లోకేష్ - ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు .. ఏపీ మంత్రి లోకేష్.. ప్రస్తుత ఆస్తుల విలువ.. రూ. 542.18 కోట్లుగా ఉంది. సంపన్న మంత్రుల జాబితాలో టాప్ 7లో నిలిచారు.
8. మంగళ్ ప్రభాత్ లోధా.. అత్యంత సంపన్న మంత్రుల జాబితాలో మహారాష్ట్ర మంత్రి ‘మంగళ్ ప్రభాత్ లోధా’ టాప్ 8లో నిలిచారు. ఈ లిస్టులో ఉన్న ఏకైక బీజేపీ నేత ఈయనే కావడం గమనార్హం. ఈయన అత్యంత సంసన్న మంత్రుల జాబితాలో టాప్ 8లో నిలిచారు.
9.పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి.. అత్యంత సంపన్న మంత్రుల జాబితాలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి రూ. 433.93 కోట్లతో ఈ లిస్టులో టాప్ 9లో నిలిచారు.