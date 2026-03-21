Richest South Indian Actresses 2026: టాప్ 5 అత్యంత ధనవంతులైన సౌత్ హీరోయిన్స్ వీల్లే..!

South Indian Richest Actresses 2026: సౌత్ సినిమా రంగంలో ఇప్పుడు హీరోయిన్లు కూడా భారీ స్థాయిలో ఎదుగుతున్నారు. ఒకప్పుడు హీరోలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు హీరోయిన్లు కూడా సినిమాలను ముందుకు నడిపించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. మంచి కథలు, బలమైన పాత్రలు, భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వల్ల వారి ఆదాయం కూడా పెరుగుతోంది.
2026లో అత్యంత సంపన్న దక్షిణ భారత నటి గా నయనతార నిలిచింది. ఆమె ఆస్తుల విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగా ఉందని సమాచారం. ఒక్కో సినిమాకు సుమారు రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుంది. ప్రకటనల ద్వారా కూడా పెద్ద మొత్తంలో సంపాదిస్తోంది. ఆమెకు సొంతంగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది. చెన్నై, హైదరాబాద్, ముంబైలో విలాసవంతమైన ఇళ్లు కలిగి ఉంది. ప్రైవేట్ జెట్ కూడా ఉందని వార్తలు ఉన్నాయి.
అనుష్క శెట్టి కూడా ఈ జాబితాలో ప్రముఖ స్థానం పొందింది. ఆమె ఆస్తుల విలువ రూ.135 కోట్లకు పైగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన సినిమాలు మోస్తరు విజయాన్ని సాధించినా, ఆమెకు ఉన్న క్రేజ్ తగ్గలేదు. కొత్త ప్రాజెక్టులతో ఆమె బిజీగా ఉంది.
సమంత రూత్ ప్రభు కూడా టాప్ లిస్ట్లో ఉంది. ఆమె ఆస్తుల విలువ రూ.110 నుంచి 120 కోట్ల మధ్యలో ఉందని అంచనా. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, ప్రకటనల ద్వారా మంచి ఆదాయం పొందుతోంది. ఆమెకు విభిన్నమైన పాత్రలు చేయడంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
తమన్నా భాటియా కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. ఆమె సంపద రూ.110 నుంచి 120 కోట్ల మధ్యలో ఉందని సమాచారం. తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తూ మంచి పేరు సంపాదించింది. ఇప్పటికీ వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంది.
త్రిష కృష్ణన్ కూడా విజయవంతమైన కెరీర్ను కొనసాగిస్తోంది. ఆమె ఆస్తుల విలువ రూ.85 నుంచి 100 కోట్ల వరకు ఉందని చెబుతున్నారు. ఇంకా పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తూనే ఉన్నాయి.