English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Richest Temples: దేశంలో 5 ధనిక దేవాలయాలు..తిరుపతి వెంకన్న గుడిలో లిస్టులో ఏ స్థానమో తెలుసా?

Richest Temples In India: భారతదేశంలోని అనేక దేవాలయాలు వాటి మతపరమైన ప్రాముఖ్యతతో పాటు అపారమైన సంపదకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం నుండి తిరుపతి బాలాజీ, వైష్ణో దేవి, షిర్డీ సాయి బాబా, స్వర్ణ దేవాలయం వరకు ఈ మతపరమైన ప్రదేశాలు బంగారం, వెండి, రత్నాలతో కోట్ల విలువైన విరాళాలను సేకరిస్తాయి. ఇది వాటిని భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక దేవాలయాలుగా చేస్తుంది. వాటిలో టాప్ 5 దేవాలయాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
1 /5

తిరువనంతపురంలో ఉన్న శ్రీ పద్మనాభస్వామి ఆలయం భారతదేశంలోనే అత్యంత ధనిక ఆలయంగా ఉంది. దీని రహస్య భూగర్భ ఖజానాలలో దాదాపు లక్ష కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారం, రత్నాలు, కిరీటాలు దాచబడ్డాయి. ఈ ఆలయంలో రూ. 500 కోట్ల విలువైన మహావిష్ణువు బంగారు విగ్రహం ఉంది. దీని మొత్తం సంపద రూ. 1,20,000 కోట్లు, ఇది అపారమైన శ్రేయస్సుకు చిహ్నం.  

2 /5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భారతదేశంలో రెండవ ధనిక ఆలయం. దీనిని 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు. రోజుకు దాదాపు రూ. 50 కోట్ల 37 లక్షల విలువైన విరాళాలు అందుకుంటారు. ఆలయ ఖజానాలలో 52 టన్నులకు పైగా బంగారం ఉంది. ప్రతి ఏడాది 3,000 కిలోల కంటే ఎక్కువ బంగారం నిక్షిప్తం చేయబడుతుంది. ఏడాదికి విరాళాల రూపంలో దాదాపుగా రూ. 650 కోట్లు వస్తాయని అంచనా.    

3 /5

వైష్ణో దేవి ఆలయాన్ని ప్రతి సంవత్సరం 1 కోటి మందికి పైగా భక్తులు సందర్శిస్తారు. ఇక్కడ దాదాపు 1.2 టన్నుల బంగారం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం రూ. 500 కోట్ల విలువైన విరాళాలు అందుతాయి. ఆలయ మతపరమైన హోదా, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఉండటం దాని సంపదకు గణనీయంగా దోహదపడుతుంది.    

4 /5

షిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయం భారతదేశంలోని అతిపెద్ద యాత్రా స్థలాలలో ఒకటి. దీని మొత్తం సంపద దాదాపు రూ. 2,000 కోట్లు. దీనికి రూ. 1,800 కోట్ల సొంత బ్యాంకు నిల్వ ఉంది, 380 కిలోల బంగారం, 4,400 కిలోలకు పైగా వెండి, విదేశీ కరెన్సీలో నగదు ఉన్నాయి. ఒక ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశంగా ఉండటం వలన, ఆలయ సంపద లక్షలాది మంది భక్తుల భక్తి నుండి ఉద్భవించింది. అందువల్ల ఇది అత్యంత ధనిక సాయిబాబా ఆలయాలలో ఒకటి.  

5 /5

శ్రీ హర్మందిర్ సాహిబ్ టెంపుల్ సాధారణంగా స్వర్ణ దేవాలయం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో ఉన్న సిక్కు మతానికి అత్యంత పవిత్రమైన ఆలయం. దీనిని 1830లో మహారాజా రంజిత్ సింగ్ పాలరాయి, బంగారాన్ని ఉపయోగించి పునరుద్ధరించారు. ఇది మనస్సు స్వచ్ఛత, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ ఆలయం గొప్ప నిర్మాణం, బంగారు పూతతో కూడిన బయటి సౌందర్యం, అపారమైన, మతపరమైన అత్యంత ధనిక మత ప్రదేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది..  

Richest Temples 5 richest temples in India Golden Temple shirdi sai baba temple Vaishno Devi Temple Tirumala Tirupati Temple Sri Padmanabhaswamy Temple

Next Gallery

Relationship Tips: భార్య భర్తల మధ్య నమ్మకం, ప్రేమ కలగాలంటే ఎలా?