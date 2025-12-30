Prabhas Saree Gift: పూలు, చాక్లెట్లతో కలిపి ప్రభాస్ వైట్ చీర ఇచ్చారు.. విషయం బయటపెట్టిన రిద్ధి కుమార్

Riddhi Kumar Saree Story: రాజా సాబ్ ఈవెంట్లో రిద్ధి కుమార్ ధరించిన వైట్ సారీ వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ప్రభాస్ ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్ ఎలా ఆమెను భావోద్వేగానికి గురి చేసిందో రిద్ధి స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో వివరించింది. అభిమానుల్లో వైరల్ అయిన ఆ సారీకి సంబంధించిన పూర్తి క్లారిటీ ఏమిటంటే..!
ఇటీవల రాజా సాబ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ Riddhi Kumar చెప్పిన ఒక మాట సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, తాను ధరించిన వైట్ సారీని ప్రభాస్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారని, ఆ చీరను మూడు సంవత్సరాల పాటు జాగ్రత్తగా దాచుకుని ఇప్పుడు ఈవెంట్కు కట్టుకున్నానని వెల్లడించింది. దీంతో ఆ వైట్ సారీపై ఎన్నో అనుమానాలు, ప్రశ్నలు వచ్చాయి. “అంత పల్చని, సవ్యసాచి కంపెనీ వైట్ సారీని ప్రభాస్ ఒక హీరోయిన్కి ఎందుకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు?” అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు వెల్లువెత్తాయి.
ఈ విషయంపై ఇప్పుడు రిద్ధి కుమార్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, “నాకు ప్రభాస్ బర్త్డే రోజు ఆయనకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనిపించింది. కానీ ఆ సమయంలో నేను ముంబైలో ఉన్నాను. అందుకే ఫోన్ చేసి ‘మీ బర్త్డేకు నేను ఒక గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను’ అని చెప్పాను” అని వివరించింది. అప్పుడు ప్రభాస్ నవ్వుతూ, “గ్రేట్… నీకు కూడా దీపావళికి ఒక గిఫ్ట్ ఉంది” అని అన్నారని చెప్పింది.
తర్వాత హైదరాబాద్కు వచ్చి రాజా సాబ్ షూటింగ్కు వెళ్లినప్పుడు..తాను ప్రభాస్కు గిఫ్ట్ ఇచ్చానని రిద్ధి చెప్పింది. “నేను ఆయనకు ఒక బుక్ ఇచ్చాను. అది కర్ణుడి గురించి ఉన్న మృత్యుంజయ బుక్. ఆ బుక్ చూసి ప్రభాస్ చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యారు” అని ఆమె చెప్పింది. అప్పట్లో ప్రభాస్ Kalki 2898 AD సినిమాలో కర్ణుడి పాత్ర చేస్తున్న విషయం తనకు తెలియదని కూడా రిద్ధి తెలిపింది. View this post on Instagram A post shared by PRABHAS ARMY (@prabhasarmyofficial)
ప్రభాస్ ఆ బుక్ తీసుకుని, “ఈ బుక్ నాకు చాలా క్లోజ్. ఇది ఎందుకు స్పెషల్ అనేది నువ్వు కల్కి సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది” అని అన్నారని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది. నిజంగానే సినిమా చూసిన తర్వాత తనకు ఆ మాటల అర్థం తెలిసిందని రిద్ధి చెప్పింది.
ఆ తర్వాత ప్రభాస్ తనకు గిఫ్ట్ ఉందని చెప్పారంట. “నేను వెంటనే కారవాన్లోకి మెల్లగా.. అక్కడ చాక్లెట్, పూలతో డెకరేషన్ చేసిన గిఫ్ట్ ఉంది. ప్రొడక్షన్ హౌస్ గిఫ్ట్ లాగా ఉండింది. అక్కడే.. ఒక వైపు హనుమాన్ చాలీసా, మరో వైపు ఈ వైట్ సవ్యసాచి సారీ ఉంది. అది చూసి నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను” అని రిద్ధి తన భావాలను చెప్పింది. ఈ మాటలతో ఇప్పుడు ఆ వైట్ సారీ వెనుక ఉన్న అసలు కథ అందరికీ క్లియర్ అయింది.