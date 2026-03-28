Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!

Rishab Shetty vs Rukmini Vasanth :కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో.. మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు రిషబ్ శెట్టి. ఉగాది సందర్భంగా తన కొత్త సినిమా గురించి ప్రకటించిన తర్వాత.. ఆయన పేరు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఈసారి కారణం సినిమా మాత్రమే కాదు..ఆయన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చేసిన చిన్న పని ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
గతంలో రష్మిక అలానే రిషబ్ శెట్టికి.. కొన్ని అభిప్రాయ బేధాలు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా రష్మిక హీరోయిన్గా నిలబడడానికి కారణం అయిన కిట్టి పార్టీ సినిమాకి రిషబ్ దర్శకత్వం వహించారు. కానీ ఆ తర్వాత రష్మికాకు రక్షిత్ శక్తితో ప్రేమ విఫలం అవ్వగా.. రిషబ్ శక్తితో కూడా కొన్ని అభిప్రాయ బేధాలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రష్మికతో కాకుండా.. రిషబ్ దర్శకత్వం వహించిన కాంతారా సినిమా ద్వారా పాపులర్ అయిన రుక్మిణి వసంత్ తో కూడా ఈ హీరోకి డిఫరెన్స్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది.   

కొద్ది రోజుల క్రితం రిషబ్ శెట్టి హోంబలే ఫిలిమ్స్ ను అన్‌ఫాలో చేశారు. ఈ బ్యానర్ ఆయనకు పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చిన కాంతార సినిమాను నిర్మించింది. అందుకే ఈ నిర్ణయం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. వారి మధ్య ఏమైనా సమస్య ఉందా అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి.  

ఇప్పుడీ విషయానికి మరో మలుపు వచ్చింది. రిషబ్ శెట్టి తన సినిమా సహనటులు అయిన రాజ్ బి. శెట్టి.. అలా అని హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్లను కూడా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‌ఫాలో చేశారు. ఇది ఆయన ఉగాది అనౌన్స్‌మెంట్ తర్వాత జరిగిన విషయం కావడంతో, అభిమానులు ఈ మార్పులను కలిపి చూస్తున్నారు.  

ఇప్పటి వరకు ఈ విషయం మీద ఎవరూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. కానీ చిన్న సోషల్ మీడియా మార్పు కూడా పెద్ద చర్చకు దారి తీస్తోంది. కొంతమంది అభిమానులు ఇది వృత్తిపరమైన విభేదం కావచ్చు అని భావిస్తున్నారు. మరికొందరు ఆయన కొత్త సినిమా ప్లాన్లతో దీనికి సంబంధం ఉండొచ్చని అనుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగత నిర్ణయం మాత్రమే అని చెబుతున్నారు.  

ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రముఖుల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను అర్థం చేసుకునే ప్రధాన వేదికగా మారింది. ఒకరిని అన్‌ఫాలో చేయడం వంటి చిన్న చర్య కూడా పెద్ద వార్తగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం కన్నడ సినీ ప్రపంచంలో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.  

ఇక రిషబ్ శెట్టి చేసిన కాంతార సినిమా ఆయనకు భారీ గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. దర్శకుడిగా, నటుడిగా ఆయనకు ప్రత్యేక స్థానం వచ్చింది. ఇప్పుడు అందరూ ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు ఈ ఊహాగానాలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. అభిమానులు మాత్రం అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Rishab Shetty Rukmini Vasanth rashmika mandanna controversy Kantara team rift Rishab Shetty Instagram unfollow Hombale Films issue

