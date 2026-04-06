Rishabh Pant: లక్నో కెప్టెన్ రేంజే వేరు.. రిషబ్ పంత్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Rishabh Pant Net Worth 2026: టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న ఆటగాడు. ప్రస్తుతం లక్నో కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్న పంత్.. గ్రౌండ్లో ఎంత వేగంగా పరుగులు సాధిస్తాడో.. ఫైనాన్షియల్గా కూడా అంతే ఫాస్ట్గా ఎదుగుతున్నాడు. ఐపీఎల్ జీతం, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా భారీగానే సంపాదిస్తున్నా రిషబ్ పంత్ నెట్వర్త్ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత స్టార్ క్రికెటర్, ఐపీఎల్ టీమ్ లక్నో కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ నెట్వర్త్ ఏప్రిల్ 2026 నాటికి సుమారు రూ. 130 కోట్ల నుండి రూ. 150 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. పంత్ ఆదాయంలో ప్రధాన వాటా ఐపీఎల్ నుండి వస్తోంది. ప్రస్తుతం పంత్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఒక్కో సీజన్కు పంత్ రూ. 27 కోట్ల పారితోషికం అందుకుంటున్నాడు. 30 శాతం ఆదాయపు పన్ను కోత తర్వాత.. పంత్కు నికరంగా రూ. 18.9 కోట్లు చేతికి అందుతాయి.
ఇక బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్లో రిషబ్ పంత్ గ్రేడ్ ఏ విభాగంలో ఉన్నాడు. దీని ద్వారా ఏడాదికి రూ. 5 కోట్ల రిటైనర్ ఫీజు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల ద్వారా అదనపు ఫీజులు అందుతాయి. టెస్ట్ మ్యాచ్-రూ. 15 లక్షలు, వన్డే మ్యాచ్-రూ. 6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్-రూ. 3 లక్షలు. అలాగే పంత్కి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా ఏడాదికి రూ. 20-25 కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. ఒక్కో పెద్ద బ్రాండ్ ప్రచారానికి పంత్ రూ. 3.5-4 కోట్ల వరకు తీసుకుంటాడు.
అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియా నుండి కూడా పంత్ చేతి నిండా సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక స్పాన్సర్డ్ ఇన్స్టా పోస్ట్కు పంత్ రూ. 50 లక్షల నుండి రూ. 1 కోటి వరకు తీసుకుంటాడని అంచనా. పంత్ తన సంపాదనను రియల్ ఎస్టేట్లో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఢిల్లీలో అతనికి రూ. 2 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. తన సొంత ఊరు రూర్కీలో రూ. 1 కోటి విలువైన ప్రాపర్టీతో పాటు డెహ్రాడూన్, హరిద్వార్లో కూడా విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి.
రిషబ్ పంత్కు లగ్జరీ కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం. అతని గ్యారేజీలో ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ GT: సుమారు రూ. 2 కోట్లు, మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLE: సుమారు రూ. 2 కోట్లు, ఆడి A8: సుమారు రూ. 1.32 కోట్లు, మెర్సిడెస్ బెంజ్ GLC SUV వంటి విలువైన కార్లు ఉన్నాయి. కేవలం ఆటగాడిగానే కాకుండా పంత్ వ్యాపారవేత్తగా కూడా రాణిస్తున్నాడు. వరల్డ్ పికల్ బాల్ లీగ్లో 'ముంబై పికల్ పవర్' జట్టుకు పంత్ కో ఓనర్. 2024లో TechJockey.com లో 2 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేశాడు.
అయితే ఆర్థికంగా ఎదిగినప్పటికీ రిషబ్ పంత్ తన సామాజిక బాధ్యతను మాత్రం మరువలేదు. 2025 ఫిబ్రవరిలో 'రిషబ్ పంత్ ఫౌండేషన్' ప్రారంభించి.. తన వ్యాపార ఆదాయంలో 10 శాతాన్ని సేవా కార్యక్రమాలకు కేటాయిస్తానని ప్రకటించాడు. గతంలో ఉత్తరాఖండ్ వరద బాధితులకు తన టెస్ట్ మ్యాచ్ ఫీజును విరాళంగా ఇచ్చి రిషబ్ పంత్ గొప్ప మనసు చాటుకున్నాడు.