Rithu Chowdary Remuneration: ఇటీవల నటీమణులు కూడా స్టార్ నటులతో సమానంగా పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. అలాగే, సంపాదనలో కూడా ముందున్నారు. వీరిలో ఈ బ్యూటీ ఇంకా ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు. అయినప్పటికీ ఆమె వారానికి 2.3 లక్షలు సంపాదిస్తుంది. ఆమెకు 700 కోట్ల ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి. ఆమె ఎవరు..? ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..
నటి రీతూ చౌదరి ఇటీవలే తెలుగు రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ ద్వారా అరంగేట్రం చేసింది. యాంకర్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఈ బ్యూటీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లోనూ నటించింది. తెలుగు బుల్లితెరపై జబర్దస్త్ షో రీతూ చౌదరికి మరింత పేరు తెచ్చిపెట్టింది.
ఈ షోలో రీతూ చౌదరి కామెడీకి, అందానికి ప్రజలు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే రీతూ తరచుగా ఫోటో షూట్ల ద్వారా దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఆమె ప్రస్తుతం తెలుగు బిగ్ బాస్లో పాల్గొంటోంది.
బిగ్ బాస్ హౌస్లో అత్యధిక పారితోషికం పొందే పోటీదారులలో రీతు చౌదరి ఒకరు. ఆమె ఆదాయం రోజుకు రూ. 39,000. రీతు వారానికి రూ. 2.34 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. రీతు చౌదరి పేరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో దుమారం రేపుతోంది. ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించని రీతు పేరు మీద కోట్ల రూపాయల ఆస్తి రిజిస్టర్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.
ఇటీవలే ఇదే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సీమకుర్తి శ్రీకాంత్ను వివాహం చేసుకున్న రీతు చౌదరికి విజయవాడ, ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతాల్లో రూ.700 కోట్ల విలువైన భూమి ఉందని చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా విడుదలయ్యాయి. ఈ పరిస్థితిలో ఈ ఆస్తులను మోసం ద్వారా సంపాదించారని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
శ్రీకాంత్ రెండవ భార్య రీతు అని రూమర్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ, ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతాలలో భూమిని కొనుగోలు చేసినప్పుడు, డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ధరమ్ సింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయనను కిడ్నాప్ చేసి గోవాలో గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారని.. శ్రీకాంత్ను బలవంతంగా రూ.700 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారని ఆరోపించారు.
ఆ విధంగా, రీతూ చౌదరి పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ మాఫియాలో చేర్చారు. డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ధర్మ సింగ్ పేర్కొన్న ఈ ఆస్తులు నటి రీతు పేరు మీద రిజిస్టర్ చేశారనే ఆరోపణ ఉంది. ఇదే భూ కుంభకోణంలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సోదరుడు వైఎస్ సునీల్, జగన్ పి.ఎ. నాగేశ్వర రెడ్డి పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దీనిపై పూర్తి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
నటి రీతు చౌదరి దీనిపై స్పష్టత ఇస్తూ, "నేను శ్రీకాంత్ తో కలిసి ఉన్నప్పుడు, అతను నన్ను సంతకం చేయమని అడిగాడు కాబట్టి నేను భూమి పత్రాలపై సంతకం చేశాను. ఈ ఆస్తులు కోట్ల విలువైనవని నాకు తెలియదు. కానీ నేను గత ఒక ఏడాదిగా శ్రీకాంత్ కు దూరంగా ఉన్నాను. ప్రస్తుతం నాకు అతనితో ఎలాంటి సంబంధం లేదు" అని నటి రీతూ చౌదరి అన్నారు.