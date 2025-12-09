Rithu Chowdary: వామ్మో.. బిగ్ బాస్ నుండి 13 వారాలకు రీతూ చౌదరి అన్ని లక్షలు సంపాదించిందా..?

Rithu Chowdary Remuneration: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 రియాల్టీ షో.. మరో పది రోజుల్లో ముగియనుంది. ఈ 13వ వారం హౌస్ నుండి ఎవరూ ఊహించని విధంగా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అయిన రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రీతూ చౌదరి ఎలిమినేషన్ ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో.. ఆమె అందుకున్న పారితోషికం కూడా ఇప్పుడు అంతే హాట్ టాపిక్గా మారింది. మరి రీతూ బిగ్ బాస్ నుండి ఎంత రెమ్యూనరేషన్ అందుకుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రీతూ చౌదరి.. బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు తీవ్ర విమర్శలు, ట్రోలింగ్ను ఎదుర్కొంది. 13 వారాల బిగ్ బాస్ ప్రయాణంలో తన ఆటతీరు, మాటతీరు, ముఖ్యంగా డీమాన్ పవన్తో తన లవ్ట్రాక్ ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో రీతూ పట్ల భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం రీతూ చౌదరి వారానికి రూ. 2.5 లక్షల చొప్పున పారితోషికం అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంచనాల ప్రకారం.. రీతూ మొత్తం 13 వారాలు హౌస్లో ఉన్నందుకు సుమారు రూ. 32.5 లక్షల నుంచి రూ. 35 లక్షల మధ్యలో భారీ మొత్తాన్ని సంపాదించి ఉంటుందని అంచనా.
సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం రీతూ చౌదరి వారానికి రూ. 2.5 లక్షల చొప్పున పారితోషికం అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంచనాల ప్రకారం.. రీతూ మొత్తం 13 వారాలు హౌస్లో ఉన్నందుకు సుమారు రూ. 32.5 లక్షల నుంచి రూ. 35 లక్షల మధ్యలో భారీ మొత్తాన్ని సంపాదించి ఉంటుందని అంచనా.
ఒక విన్నర్ అందుకునే ప్రైజ్ మనీకి దగ్గరగా రీతూ చౌదరి రెమ్యూనరేషన్ ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇంత భారీ మొత్తంలో సంపాదించినా రీతూ చౌదరి ఫైనల్స్కు మాత్రం వెళ్లలేదు.
ఓటింగ్ పోల్స్లో సంజన, సుమన్ శెట్టి కంటే మెరుగైన స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ రీతూ ఎలిమినేట్ కావడంపై ఆమె అభిమానులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రీతూ చౌదరి మాత్రం తను టాప్-5లో ఉండాలని కోరుకుంది. ఇక ఈ నెల 21న బిగ్ బాస్ ఫినాలే జరగనుంది.