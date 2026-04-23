Ritika Nayak Photos: ఆకాశం నుంచి దిగొచ్చిన అప్సరసలా ఉంది..ఇన్నాళ్లు ఈ అందం ఎక్కడ దాచావు బ్యూటీ!

Ritika Nayak Latest Photos:
ఈమె మరెవరో కాదు..'మిరాయ్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న రితికా నాయక్. విశ్వక్ సేన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో పరిచయమైందీ ఢిల్లీ బ్యూటీ. తేజ సజ్జా నటించిన పాన్-ఇండియా ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ 'మిరాయ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రష్గా మారిపోయింది.
మోడలింగ్పై ఆసక్తితో రితికా సింగ్ సినిమాలపై ఆసక్తితో చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది. తెలుగులో తొలి చిత్రం 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం'తో హీరోయిన్గా మెప్పించింది.
పక్కింటి అమ్మాయి లాంటి లుక్తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఆ సినిమా తర్వాత నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన 'హాయ్ నాన్న'లో అతిథి పాత్రలో కనువిందు చేసింది. ఆ తర్వాత తేజా సజ్జాతో 'మిరాయ్' సినిమా ద్వారా సూపర్ హిట్ అందుకుంది.
కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జా హీరోగా తెరకెక్కిన 'మిరాయ్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బంపర్ హిట్ అందుకుంది. ఈ సినిమాలో రితికా పోషించిన పాత్రకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా అదిరిపోయింది.
ప్రస్తుతం వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమాలో హీరోయిన్గా రితికా నాయక్ నటిస్తోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే రితికా నాయక్.. తాజాగా కొన్ని గ్లామర్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. వెస్ట్రల్ లుక్లో అమ్మడి అందాలకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇప్పుడా ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.