సినిమా తారలు అనగానే మనకు కేవలం మేకప్, గ్లామర్ మాత్రమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న సుకుమారమైన సుందరి మాత్రం బాక్సింగ్ రింగ్లో ప్రత్యర్థుల ముక్కులు పచ్చడి చేసే రకం. రియల్ లైఫ్ బాక్సర్ అయిన రితికా సింగ్, తన కిక్ బాక్సింగ్ టాలెంట్తోనే హీరోయిన్గా మారింది.
1994లో ముంబైలో జన్మించిన రితికా.. బాల్యం నుంచే మార్షల్ ఆర్ట్స్, కిక్ బాక్సింగ్లో శిక్షణ తీసుకున్నారు. 2009లో భారత్ తరపున ప్రపంచ వేదిక ఆసియా ఇండోర్ గేమ్స్లో పాల్గొన్న ఘనత ఆమెది. సూపర్ ఫైట్ లీగ్లోనూ తన సత్తా చాటింది.
'ఇరుది చుట్రు' (తెలుగులో 'గురు') అనే తమిళ సినిమా కోసం దర్శకురాలు సుధా కొంగర ఒక నిజమైన బాక్సర్ కోసం వెతుకుతుండగా రితికా దొరికింది. అలా 'రామేశ్వరి' పాత్రతో రితికా వెండితెరకు పరిచయమైంది.
వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన 'గురు' సినిమాలో 'రామేశ్వరి' పాత్రలో రితికా నటన అద్భుతం. బాక్సింగ్ రింగ్లో ఆమె పడే ఆరాటం, చేసే ఫైట్స్ అన్ని సహజంగా ఉండటానికి కారణం ఆమె నిజజీవితంలో పడిన కష్టమే. తొలి సినిమాతోనే జాతీయ అవార్డు (స్పెషల్ మెన్షన్) గెలుచుకుని సౌత్ ఇండియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
కేవలం బాక్సింగ్ బట్టల్లోనే కాకుండా, రితికా ప్రస్తుతం తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్స్తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. తన వర్కవుట్ వీడియోలతో లక్షలాది మంది అమ్మాయిలకు ఫిట్నెస్ స్ఫూర్తినిస్తోంది. కేవలం అందానికే కాకుండా.. 'ఓ మై కడవులే', 'ఇన్ కార్' వంటి విభిన్న చిత్రాలతో తన నటనలో వైవిధ్యాన్ని చాటుకుంటోంది.
బాక్సర్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, నేడు సౌత్ ఇండియాలో ఒక క్రేజీ హీరోయిన్గా ఎదిగిన రితికా సింగ్ ప్రయాణం నిజంగా గ్రేట్. కష్టపడితే ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధించవచ్చని ఆమె నిరూపిస్తోంది.