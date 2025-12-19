English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ritika Singh Photos: బాక్సింగ్ రింగ్‌లో మొనగాడు.. తెరపై అందాల అప్సరస! ఈ 'గురు' హీరోయిన్‌ను గుర్తుపట్టారా?

Ritika Singh Glamour Photos: సినిమా తారలు కేవలం మేకప్ వేసుకుని కెమెరా ముందు నటించడమే కాదు, తమలో ఉన్న విభిన్న కళలను అప్పుడప్పుడు బయటపెట్టి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. కొందరు పెయింటింగ్‌లో, మరికొందరు కార్ రేసింగ్‌లో ప్రావీణ్యం సంపాదిస్తే.. ఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్న ముద్దుగుమ్మ మాత్రం ఏకంగా బాక్సింగ్ రింగ్‌లోనే ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేస్తుంది.
చూడటానికి చాలా సుకుమారంగా, అందంగా కనిపిస్తున్న ఈ నటి ఎవరో గుర్తుపట్టారా? ఆమె మరెవరో కాదు.. తన తొలి సినిమాతోనే జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న రితికా సింగ్! 

విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన 'గురు' సినిమాలో 'రామేశ్వరి' అలియాస్ 'లక్స్‌' పాత్రలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యింది రితికా. ఆ సినిమాలో ఆమె నటన ఎంత సహజంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. నిజానికి ఆమె ఒక ప్రొఫెషనల్ బాక్సర్ కాబట్టే, ఆ పాత్రలో అంతలా ఒదిగిపోగలిగింది.

రితికా సింగ్ కేవలం వెండితెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ గొప్ప క్రీడాకారిణి. 16 డిసెంబర్ 1994, ముంబైలో జన్మించింది. మార్షల్ ఆర్టిస్ట్, కిక్ బాక్సింగ్‌లో నిష్ణాతురాలు. 2009లో జరిగిన ఆసియా ఇండోర్ గేమ్స్‌లో భారతదేశం తరపున పోటీ పడింది.

మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో భాగంగా నిర్వహించే సూపర్ ఫైట్ లీగ్‌లోనూ హీరోయిన్ రితికా సింగ్ పాల్గొని తన సత్తా చాటింది. దర్శకురాలు సుధా కొంగర ఒక నిజమైన బాక్సర్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు రితికా సింగ్ గురించి తెలిసింది. అలా ఆమె 'ఇరుది చుట్రు' (తమిళం) సినిమాతో తెరంగేట్రం చేసింది. అదే సినిమా తెలుగులో 'గురు'గా రీమేక్ అయ్యింది.

రితికా సింగ్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలు చేస్తూనే సోషల్ మీడియాలోనూ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. తన వర్కవుట్ వీడియోలు, గ్లామరస్ ఫోటోలతో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటోంది. 

కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా, నటనకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ఒక బాక్సర్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి, నేడు సౌత్ ఇండియాలో క్రేజీ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిన రితికా ఎంతో మంది అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

