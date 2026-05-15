Trisha Krishnan: పిచ్చిపిచ్చిగా అరుస్తూ త్రిషాని గట్టిగా హగ్ చేసుకున్న దర్శకుడు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 15, 2026, 05:18 PM IST|Updated: May 15, 2026, 05:18 PM IST

Trisha Krishnan:సూర్య హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కరుప్పు’ సినిమా ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. విడుదలకు ముందు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురైనా, సినిమా థియేటర్లలో మంచి స్పందన అందుకుంటోంది. ఈ విజయంతో దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన థియేటర్‌లో చేసిన సెలబ్రేషన్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

చెన్నైలోని ప్రముఖ థియేటర్‌లో అభిమానులతో కలిసి సినిమా చూసిన ఆర్జే బాలాజీ.. ప్రేక్షకుల స్పందన చూసి ఆనందంతో అరిచేశారు. సినిమా ముగిసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టడం, ఆయన పేరును పిలవడం చూసి బాలాజీ కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ఈ సమయంలో హీరోయిన్ త్రిష ఆయనను హగ్ చేసుకుని అభినందించారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది.  

ఈ సన్నివేశాన్ని చూసిన చాలామంది అభిమానులు ‘జెర్సీ’ సినిమాలో నాని ఎమోషనల్ సీన్‌ను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. సినిమా కోసం పడిన కష్టం ఫలించడంతో బాలాజీ తన భావోద్వేగాన్ని ఆపుకోలేకపోయారని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

నిజానికి ‘కరుప్పు’ సినిమా మే 14న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా రిలీజ్ ఒక రోజు వాయిదా పడింది. థియేటర్లకు పంపాల్సిన KDM ఫైల్స్ ఆలస్యంగా చేరడంతో మొదటి రోజు షోలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే మే 15న సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది.  

ఇంకా ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే.. తమిళనాడులో ఉదయం ప్రత్యేక షోలకు అనుమతులు వచ్చినప్పటికీ మొదటి రోజు కొన్ని ప్రదర్శనలు రద్దయ్యాయి. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొరపాటున సినిమా ముందుగానే ప్రదర్శించబడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనితో పైరసీ భయం కూడా ఏర్పడింది.  

అయితే ఈ సమస్యలన్నింటినీ దాటుకుని ‘కరుప్పు’ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ప్రారంభాన్ని అందుకుందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొదటి రోజే భారీ వసూళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.  

ఈ సినిమాలో సూర్య మాస్ యాక్షన్ పాత్రలో కనిపించగా, త్రిష కీలక పాత్ర పోషించారు. కార్తీ అతిథి పాత్రలో కనిపించడం అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. యోగి బాబు, ఇంద్రన్స్, నట్టి సుబ్రమణ్యం కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. సంగీతాన్ని సాయి అభ్యంకర్ అందించారు. సినిమాకు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పాజిటివ్ స్పందనే వస్తోంది. ముఖ్యంగా సూర్య నటన, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయని అభిమానులు చెబుతున్నారు.

