Raashii Khanna: అయ్యో పాపం.. హీరోయిన్ రాశీఖన్నా కారవాన్‌లోకి దొంగలు.. ఏం దోచుకెళ్లారంటే?

Raashii Khanna: దొంగతనాలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతాయో చెప్పలేము. సినిమా షూటింగ్స్‌లో, సినిమా సెలబ్రిటీల ఇళ్లల్లో కూడా దొంగతనాలు జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. తాజాగా ఓ సినిమా షూటింగ్ సెట్‌లో హీరోయిన్ కారవాన్‌లో దొంగతనం జరిగింది. మరి ఆ హీరోయిన్ ఎవరు..? ఏం దొంగతనం చేశారు..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
హీరోయిన్ రాశీఖన్నాకు ఓ సినిమా షూటింగ్ సెట్‌లో చేదు అనుభావం ఎదురైంది. మూవీ షూటింగ్‌‌లో రాశీఖన్నా బిజీగా ఉండగా.. కారవాన్‌లో దొంగలు పడి తన పర్స్‌లో ఉన్న 50 వేల రూపాయలు కొట్టేసారు. షూటింగ్‌కి వెళ్లొచ్చే గ్యాప్‌లో ఇది జరిగింది.   

అయితే షూటింగ్ నుండి వచ్చిన తర్వాత తన పర్స్ నుండి డబ్బు దొంగిలించిన విషయం గమనించిన రాశీఖన్నా మేనేజర్‌కి చెప్పింది. దీంతో సెట్‌లో ఉన్నవాళ్లే ఈ పని చేసి ఉంటారని సెట్‌ని లాక్ చేసిన మూవీ యూనిట్ దొంగని వెతికారు.  

తీరా వెతికితే ఆ కారవాన్ డ్రైవరే రాశీఖన్నా పర్స్ నుంచి డబ్బులు కొట్టేసాడట. దీంతో ఆ డ్రైవర్‌కి దెబ్బలతో బుద్ది చెప్పి ఆ కారవాన్ సంస్థకు సమాచారం అందించి అతన్ని సెట్ లోంచి పంపించేసారట. 

సాధారణంగా హీరోయిన్స్ అంత డబ్బుని షూటింగ్‌కి వస్తూ పర్స్‌లో క్యారీ చేయరు. ఆ రోజు షూటింగ్ అయ్యాక ఏదో అవసరం ఉందని రాశీఖన్నా అంతా అమౌంట్ తెచ్చుకుందట. తీరా చూస్తే దొంగతనం జరిగింది. 

కానీ చివరకు దొంగని పట్టుకొని ఆ డబ్బులను రాశీఖన్నాకు తిరిగి ఇప్పించారు. దీంతో ఈ ఘటన సినీ పరిశ్రమలో చర్చగా మారింది. కారవాన్‌లో అన్ని పడేసి వెళ్లిపోకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు నటీనటులు.  

