Gold Rate: బంగారం ధర తులం రూ. 8లక్షలు.. కిలో వెండి రూ. 3లక్షలు.. ఒక్క మాటతో తేల్చేసిన రాబర్ట్‌ కియోసాకి..!!

Gold-Silver Rate Prediction: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. తులం బంగారం ధర రూ. 1.30లక్షల వరకు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుంది. కానీ ఇంకా గరిష్ట స్థాయిలోనే పలుకుతోంది. అయితే తులం బంగారం ధర రూ. 1.30లక్షలకు చేరుకున్నప్పుడు సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో బంగారం కొనగలమా అనే సందేహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే భారతీయులకు బంగారానికి మధ్య విడదీయరాని బంధం ఉంది. పండగలు, పబ్బాలు, ఫంక్షన్లు.. ఇలా ఏదైనా సరే బంగారం కొనాల్సిందే.. ధరించాల్సిందే. మరి భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు ఎలా ఉండబోతన్నాయి. ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ రాబర్ట్ కియోసాకి ఏం చెబుతున్నారు. తెలుసుకుందాం.
Robert Kiyosaki on Gold Price: బంగారం పేరు వింటేనే చాలు భారతీయులు ఎంతో సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలకు అయితే బంగారంపై ఉన్న మక్కువ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్ని నగలు ఉన్నా.. మరోటి కొనాలనే ఆలోచనలో వారిలో ఉంటుంది. ఇలా బంగారం ధర తక్కువగా ఉన్న సమయంలో భారతీయ మహిళలు తులాల కొద్దీ బంగారాన్ని కొని దాచిపెట్టారు. ఇప్పుడు అది లక్షల రూపాయలు పలుకుతోంది.
అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. తులం బంగారం ధర 1.30వేలకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా దిగి వస్తున్నా ఆల్ టైం రికార్డును మాత్రం దాటలేదు. భవిష్యత్తులో బంగారం లక్షకు దిగి వస్తుందని కొంతమంది చెబుతున్నప్పటికీ అది ఎంత వరకు నిజం అవుతుందో చెప్పలేము.
అయితే బంగారం కొన్న మహిళలకు, బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలనే అందించింది. అయితే ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ రాబర్ట్ కియోసాకి బంగారం ధరల గురించి మరో బాంబు పేల్చారు. ఆయన చెప్పిన మాటలు వింటే మీ నోట్లో నుంచి మాటలు రావు.
బంగారం, వెండి ధరలకు సంబంధించి రాబర్ట్ కియోసాకి హెచ్చరించారు. ఆయన ఓ పోస్ట్ ద్వారా ఈ హెచ్చరిక చేశారు. స్టాక్ మార్కెట్ పతనాన్ని అంచనా వేసిన అనంతరం ఇప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలకు సంబంధించి ఈ హెచ్చరిక చేశారు. బంగారం ధర త్వరలోనే $27,000 దాటబోతోందని కియోసాకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో రాశారు. భారతీయ కరెన్సీలో, ఈ ధర దాదాపు 8.5 లక్షల రూపాయలకు చేరుకుంటుంది.
రాబర్ట్ కియోసాకి బంగారం $27,000 దాటవచ్చని అంచనా వేశారు. COMEXలో బంగారం ధర $27,000 దాటవచ్చని పేర్కొన్నారు. బంగారంతోపాటు వెండి కూడా భారీగా పెరుగుతుందని తెలిపారు. 2026 నాటికి వెండి ధర $100కి చేరుకుంటుందని, అంటే భారతీయ రూపాయలలో దాని విలువ రూ.3 లక్షలకు మించి ఉంటుందని కియోసాకి రాశారు.
1971 నుండి తాను బంగారంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నానని కియోసాకి పేర్కొన్నారు. ఫేక్ కరెన్సీ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, నిజమైన డబ్బు దాగి ఉంటుందని చెబుతూ, US డాలర్పై ఆయన విమర్శనాత్మకంగా స్పందించారు. అమెరికా రుణాన్ని కూడా ప్రశ్నించి, అమెరికా ప్రపంచంలోనే అత్యంత రుణగ్రస్తులైన దేశం అని, దాని అప్పు నిరంతరం పెరుగుతోందని రాశారు.
దీనిని నివారించడానికి వారు డబ్బును ముద్రిస్తారు.కానీ ఇలా చేయడం సరైంది కాదు. దీని కారణంగా, బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతాయి. ఇది దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. బిట్కాయిన్పై పందెం వేయడం గురించి మాట్లాడుతూ.. బంగారం, వెండి, బిట్కాయిన్లలో తన పెట్టుబడులను పెంచుతున్నానని కూడా ఆయన రాశారు.