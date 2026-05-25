Rohini karthi heat: రోహిణి కార్తె ఎండలు.. ఇవి పాటిస్తే డీ హైడ్రేషన్‌తో పాటు, సమ్మర్ స్ట్రోక్ ప్రమాదాల నుంచి బైటపడొచ్చు..

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 25, 2026, 02:56 PM IST|Updated: May 25, 2026, 03:11 PM IST

Summer Heat precaution in rohini Kathi: ఎండలు మరింతగా ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈపదిహేను రోజుల పాటు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఎండాకాలం ప్రభావం:

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు  భానుడి ప్రభావంకు విలవిల్లాడిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ఎండలు 45 డిగ్రీలను దాటేశాయి. ప్రజలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు.  ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే వణికిపోతున్నారు. సమ్మర్ స్ట్రోక్ కు జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు.

సమ్మర్ ఎఫెక్ట్:

మరోవైపు ఈ రోజు నుంచి రోహిణి కార్తె  ఎండలు కూడా  మొదలు కావడంతో భానుడు మరింత ఉగ్రరూపం దాల్చాడు.  నేటి నుంచి జూన్ 7 వరకు రోహిని కార్తె ఎండల ప్రభావం ఉండనున్నాయి. ఈ కాలంలో రోళ్లు పగిలేలా ఎండలు ఉంటాయంటారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎండల  ప్రభావం నుంచి బైటపడేందుకు కొన్ని చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.  

బాడీ డీహైడ్రేషన్:

మంచి నీళ్లుఎక్కువగా ఉండే ఫలాలు తప్పకుండా తినాలి. పుచ్చకాయలు, కీరా దోసకాయ, మజ్జిగ, కొబ్బరి బొండం నీళ్లు, నిమ్మరసం, ఓఆర్‌ఎస్ (ORS) లిక్విడ్స్ లను ఎక్కువగా తీసుకుంటు ఉండాలి. దాహం వేయకున్న శరీరంలో నీళ్లు చెమట రూపంలో వెళ్లిపోతుంది కనుక ప్రతి అరగంటకు ఒక సారిగా నీళ్లు తాగుతు ఉండాలి.

వడదెబ్బ ప్రభావం:

వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు వేసుకొవాలి. ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్తున్నామంటే గొడుగులేదా టోపీ తప్పనిసరిగా వేసుకొవాలి. వాటర్ బాటిల్ తప్పకుండా క్యారీ చేయాలి. ఏ మాత్రం శరీరంలో తేడా అన్పించిన వెంటనే నీడలోకి వెళ్లి ఉప్పు, చక్కెర మిశ్రమంను తాగాలి.   

తెలంగాణ ప్రభుత్వం;

ఒక్కసారిగా చెమటలు, బీపీ, హర్ట్ బీట్ ఎక్కువగా కొట్టుకొవడం, కళ్లు తిరగటం, తలనొప్పి వంటివి  కల్గితే వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి.  రోజు సాయంత్రం బైట నుంచి వచ్చాక తప్పనిసరిగా స్నానం చేయాలి. అంతే కాకుండా ఈ సమ్మర్ వేళ ఫ్రైలు, జంక్ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండాలి.  

సమ్మర్ సీజన్:

మధ్యాహ్నం పూట జర్నీలు చేసేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బలమైన వడగాల్పులు, వేడి ప్రభావంకు గురికాకుండా చూసుకొవాలి. ఎక్సర్ సైజ్ లు, జిమ్, జాగింగ్  లకు వెళ్లే వారు ఎక్కువగా ఎండ పెరక్క ముందే చేసుకొవాలి. అంతే కాకుండా తగినంత నీళ్లను తాగుతుండాలి. ఈ విధంగా తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సమ్మర్ హీట్ స్ట్రోక్, బాడీ డీహైడ్రేషన్ సమస్యల నుంచి బైటపడొచ్చు.

