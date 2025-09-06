English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rohit Sharma Love Story: రోహిత్ శర్మ లవ్‌స్టోరీ..తన కంటే 12 ఏళ్ల పెద్ద అమ్మాయితో పబ్‌లో ముద్దులాట!

Did Rohit Sharma Date Sofia Hayat: టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ గురించి ఏ వార్త అయినా ఇట్టే వైరల్ అవుతుంది. అతను దాదాపు 18 సంవత్సరాలుగా భారత జట్టులో ఉన్నాడు. అతని ఆటకి ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. 
1 /9

విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత నాయకత్వ పగ్గాలు తీసుకున్న రోహిత్ శర్మ.. 2024 T20 ప్రపంచ కప్, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత జట్టును విజయపథంలో నడిపించి, భారతదేశం గర్వపడేలా చేశాడు.   

2 /9

2024 టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత టీ20 క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. గత మే నెలలో టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు వన్డే క్రికెట్ మాత్రమే ఆడటం కొనసాగించాలని యోచిస్తున్నాడు.   

3 /9

ఐపీఎల్ తర్వాత అతను ఆడలేదు. అక్టోబర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే వన్డేలో అతను ఆడాల్సి ఉంది.   

4 /9

అయితే రోహిత్ శర్మ గురించి ఓ వ్యక్తిగత రూమర్ ఒకటి తాజాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. రోహిత్ శర్మ.. రితికాను వివాహం చేసుకునే ముందు ఒక బ్రిటిష్ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అది నిజమేనా? ఆ నటి ఎవరో ఇక్కడ చూద్దాం.   

5 /9

గతంలో రోహిత్ శర్మ సోఫియా హయత్ తో ప్రేమలో పడ్డాడని రూమర్ వచ్చింది. రోహిత్ శర్మ దీని గురించి ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. అయితే, సోఫియా హయత్ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడింది.   

6 /9

"అవును, ఆ వార్తలు నిజమే. నేను అతన్ని లండన్‌లోని ఒక క్లబ్‌లో కలిశాను. నేను నటించిన సినిమా ముగింపు వేడుకల్లోనూ అతను పాల్గొన్నాడు. నేను డ్యాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ సినిమా సెట్‌లో ఉన్న నా స్నేహితుడు మమ్మల్ని పరిచయం చేశాడు."  

7 /9

"నేను క్రికెట్ ఎక్కువగా చూడను కాబట్టి నాకు అతన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయాను. ఏమైనా, మేము ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని, క్లబ్‌లోని ఏకాంత రూమ్‌కి వెళ్లాం. అక్కడ అతను నన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు"  

8 /9

"ఆ తర్వాత, మేము కలిసి డ్యాన్స్ చేసాము. 4 రోజుల తర్వాత అతను నాతో మా ఇంట్లో ఉండటానికి వచ్చాడు. అతను అకస్మాత్తుగా మీడియాతో మాట్లాడి, నేను అతని అభిమానిని మాత్రమే అని చెప్పినప్పుడు ఇదంతా ప్రారంభమైంది. అది నాకు చాలా బాధగా ఉంది. అతనితో బ్రేకప్ అవ్వడం."  

9 /9

"నేను అతనికి ఓ మెసేజ్ పెట్టాను. నేను నీ అభిమానిని కాదు. నేను నిన్ను ఇక చూడాలనుకోవడం లేదు. నువ్వు చేసిన పని చాలా అసహ్యంగా ఉంది. దీంతో అతనితో సంబంధాలు అన్నీ తెంచుకున్నాను. అతడ్ని చూడాలని కూడా అనుకోవడం లేదు. ట్విట్టర్‌లో బ్లాక్ చేశాను"  అని సోఫియా హయత్ గతంలో చెప్పింది. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ 2015లో రితికా సజ్దేహ్‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.   

