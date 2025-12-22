English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rohit Sharma: ఆ సమయంలో క్రికెట్‌కు గుడ్ బై చెబుదామనుకున్నా.. రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్

Rohit Sharma: 'ఆ సమయంలో క్రికెట్‌కు గుడ్ బై చెబుదామనుకున్నా..' రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్

Rohit Sharma Emotional: వన్డే ప్రపంచకప్ 2023 ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో టీమిండియా ఓటమి అభిమానులను చాలా బాధించింది. సొంతగడ్డపై అజేయంగా ఫైనల్‌కు చేరుకున్న రోహిత్ సేన.. కచ్చితంగా కప్ కొడుతుందని అందరూ అనుకున్నారు. అయితే ఊహించని విధంగా కంగారులు షాక్ ఇవ్వడంతో ఆటగాళ్లతోపాటు ఫ్యాన్స్‌ను ఈ ఓటమి బాధ చాలా రోజులు వెంటాడింది. 
 
ఆ మ్యాచ్‌లో ఓటమి బాధ నుంచి గుర్తు చేసుకుంటూ.. తాజాగా రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. గురుగ్రామ్‌లో నిర్వహించిన మాస్టర్స్ యూనియన్ స్నాతకోత్సవానికి హిట్‌మ్యాన్‌ చీఫ్ గెస్ట్‌గా హాజరయ్యాడు.  

ఆసీస్‌లో ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఓడిపోవడంతో తాను చాలా కుంగిపోయానని రోహిత్ అన్నాడు. ఆ సమయంలో క్రికెట్‌ను పూర్తిగా వదిలేద్దామనే ఆలోచన వచ్చిందన్నాడు.  

తాను రాత్రికి రాత్రే కోలుకోలేదని.. తాను మాములు స్థితికి రావడానికి దాదాపు రెండు నెలలు పట్టిందని వెల్లడించాడు. ఎంతో కష్టపడి చేసినా.. ఫలితం మనకు అనుకూలంగా రాకపోతే అలాంటి భావోద్వేగాలు వస్తాయన్నాడు.  

"నేను కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన (2022) నుంచే వరల్డ్ కప్ గెలవడమే లక్ష్యంగా కష్టపడ్డా. వన్డే అయినా.. టీ20 ప్రపంచకప్ అయినా గెలవాలని అనుకున్నా. వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ వరకు వచ్చి ఓడిపోవడంతో బాగా కుంగిపోయా. ఆ తరువాత కోలుకుని టీ20 ప్రపంచ కప్‌పై ఫోకస్ పెట్టాను" అని హిట్ మ్యాన్ గుర్తు చేసుకున్నాడు.  

రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో టీమిండియా టీ20 వరల్డ్ కప్ విజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్‌లో గెలుపు అనంతరం పొట్టి ఫార్మాట్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పాడు. ప్రస్తుతం సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్న హిట్ మ్యాన్‌.. 2027 వరల్డ్ కప్‌లో ఆడాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు.  

