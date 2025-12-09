English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ అభిమానులకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. టీ20ల్లోకి హిట్‌ మ్యాన్ రీ-ఎంట్రీ..!

Rohit Sharma Re Entry In Syed Mushtaq Ali Trophy: హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ తర్వాత దేశవాళీ టీ20 టోర్నీ.. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తన సొంత జట్టు ముంబై తరఫున నాకౌట్ మ్యాచుల్లో.. రోహిత్ శర్మ బరిలోకి దిగనున్నాడు.
టీమిండియా వెటరన్ స్టార్ రోహిత్ శర్మ అభిమానులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. టీ20 టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో తన దేశవాళీ టీమ్ ముంబై తరఫున నాకౌట్ మ్యాచుల్లో ఆడేందుకు హిట్ మ్యాన్ అంగీకారం తెలిపినట్లు సమాచారం. 

ప్రస్తుతం సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ముంబై జట్టు.. సూపర్ పర్ఫామెన్స్ తో దూసుకుపోతోంది. నాలుగు వరుస విజయాలతో ముంబై జట్టు ఇప్పటికే నాకౌట్స్ కు చేరువైంది. ఈ టోర్నీలో ముంబై డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో ఉంది. 

గత సీజన్ లో శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో ముంబై జట్టు కప్పును కైవసం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ముంబై జట్టు స్టార్ క్రికెటర్లతో పటిష్టంగా ఉంది. భారత టీ20 జట్టు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, అజింక్యా రహానే, ఆయుష్ మాత్రే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే, శార్దుల్ ఠాకూర్ లాంటి టీం ఇండియా స్టార్ ఆటగాళ్లు ఈ జట్టులో ఉన్నారు. 

ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ కూడా ఈ జట్టుతో చేరడంతో ముంబైని ఆపడం అసాధ్యం. ఈ సీజన్ లో ముంబై ఆటగాళ్లంతా సూపర్ ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఓపెనర్ ఆయుష్ మాత్రే వరుసగా రెండు శతకాలు చేసి మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు.  

అయితే అంతర్జాతీయ టెస్టులకు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్న రోహిత్ శర్మ.. ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో దుమ్ము రేపాడు. అలాగే దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్ లో కూడా అద్భుతమైన తన ఆటతీరుతో ఆకట్టుకున్నాడు.

