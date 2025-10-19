English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat-Rohit: కోహ్లీ, రోహిత్.. వాట్ ఈజ్ దిస్.. గంభీర్‌కు మీరే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారుగా.. ఇక రిటైర్‌మెంటేనా..?

IND vs AUS: టీ20లు, టెస్టుల‌కు గుడ్‌బై చెప్పిన టీమిండియా సీనియ‌ర్ ప్లేయర్స్ విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శ‌ర్మ‌లు ప్ర‌జెంట్ వ‌న్డేలు మాత్ర‌మే ఆడుతున్నారు. 2023 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను అందుకునే ఛాన్స్‌ను తృటిలో కోల్పోయిన ఈ ఇద్ద‌రు దిగ్గ‌జ ఆట‌గాళ్లు.. 2027 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ సాధించి ఘ‌నంగా వీడ్కోలు తీసుకోవాల‌ని భావిస్తున్నారు. అయితే.. ఆసీస్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌లో ఈ ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్స్ తమ సత్తా చూపిస్తారని అంతా భావించారు. కానీ రోహిత్ శ‌ర్మ 8 ప‌రుగులకి ఔట్ కాగా.. కోహ్లీ క‌నీసం ప‌రుగుల ఖాతా కూడా తెర‌వ‌లేదు.
 
2027 వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌కి మరో రెండున్నరేళ్ల టైమ్ ఉంది. అప్ప‌టి వ‌ర‌కు వీరు ఫిట్‌నెస్‌తో పాటు ఫామ్‌ను కాపాడుకోవ‌డం అంత ఈజీ కాదు. ఏజ్ కూడా వీరికి అడ్డంకి కానుంది. మ‌రోవైపు వ‌న్డే జ‌ట్టులో స్థానం కోసం కుర్రాళ్లు పోటీప‌డుతున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో ఇప్ప‌టికే జ‌ట్టు మేనేజ్‌మెంట్ వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2027 పై దృష్టి పెట్టింది.    

ఇప్ప‌టికే వ‌న్డే కెప్టెన్సీ బాధ్య‌త‌ల నుంచి రోహిత్ శ‌ర్మ‌ను త‌ప్పించి యువ ఆట‌గాడు శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు అప్ప‌గించింది బీసీసీఐ. దీంతో రో-కో ద్వ‌యం వన్డే భ‌విష్య‌త్తుపై నీలినీడ‌లు క‌మ్ముకున్నాయి. ఆసీస్‌తో సిరీస్‌పైనే వీరిద్ద‌రి భ‌విష్య‌త్తు ఆధార‌ప‌డి ఉంటుంద‌ని మాజీ క్రికెట‌ర్లు సైతం చెబుతున్నారు.   

ఈ నేప‌థ్యంలో ఆసీస్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌లో రో-కో ద్వ‌యం స‌త్తా చాటి తమ‌లో స‌త్తా త‌గ్గ‌లేద‌ని, తాము వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2027 రేసులో ఉన్నామ‌ని చెబుతారని అంతా ఆశించారు. అయితే.. తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో ఈ ఇద్ద‌రు స్టార్ ఆట‌గాళ్లు ఘోరంగా విఫ‌లమయ్యారు. 

రోహిత్ శ‌ర్మ 8 ప‌రుగులు చేసి హేజిల్‌వుడ్ బౌలింగ్‌లో స్లిప్‌లో క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు. ఇక కోహ్లీ అయితే.. క‌నీసం ప‌రుగుల ఖాతా కూడా తెర‌వ‌లేదు. అత‌డు 8 బంతులు ఆడి డ‌కౌట్ అయ్యాడు. మిచెల్ స్టార్క్ బౌలింగ్‌లో షాట్ ఆడ‌గా.. బ్యాక్‌వర్డ్ పాయింట్‌లో కూపర్ కోనోలీ అద్భుత క్యాచ్ అందుకోవ‌డంతో ఔట్ అయ్యాడు కోహ్లీ.  

ఆసీస్‌తో మిగిలిన రెండు వ‌న్డేల్లో కూడా రోహిత్ శ‌ర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీలు విఫ‌లం అయితే మాత్రం.. వారి వ‌న్డే కెరీర్ ప్ర‌శ్నార్థ‌క‌మే అని చెప్ప‌వ‌చ్చు. యువ ఆట‌గాళ్ల‌కు గౌత‌మ్ గంభీర్ ఎక్కువ స‌పోర్టు చేస్తాడ‌నే విష‌యం అందరికీ తెలిసిందే.  

Rohit Virat Fails Rohit Sharma Virat Kohli IND vs AUS 1st ODI Ind vs Aus Ind vs Aus 1st ODI match Rohit Sharma out team India Virat Kohli Duckout Virat Score Zero cricket

