Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?

Roselle Plant Cultivation: మీ ఇంట్లో ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని ఇకపై అలానే వదిలేయకండి. ఈ సూపర్ మొక్కతో మీరు 3 రెట్లు లాభం పొందవచ్చు. కాండం, ఆకులు, పూలు... ఇలా ప్రతిదీ అమ్మి మీరు నెలకు 5 లక్షల ఆదాయం పొందవచ్చు. ఒక మొక్క పెట్టి, చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభించి, మీ ఇంటి ఆవరణలోనే భారీ లాభాలు పొందడం ఎలానో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మన దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతులు వ్యవసాయం కోసం వాతావరణంపై ఎక్కువగా ఆధారపడతారు. ముఖ్యంగా నీటి కొరత ఉన్న చోట్ల రైతులు తక్కువ నీటితో పెరిగే పంటలను ఎంచుకుంటారు. అలాంటి పంటల్లో రోసెల్లె సాగు ఒకటి.
ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దులో ఉన్న బుందేల్ఖండ్ ప్రాంతంలో నీటి సమస్యలు ఎక్కువ. ఇక్కడ చాలా మంది రైతులు వలస వెళ్తున్నారు. అయితే కొందరు రైతులు తక్కువ నీటితో పెరిగే రోసెల్లె పంటను సాగు చేసి లాభాలు పొందుతున్నారు. అక్కడి రైతులు 2015 నుండి రోసెల్లె సాగు చేస్తూ ఎకరానికి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదిస్తున్నారు.
ఈ పంట సాగు చాలా సులభం. జూలైలో విత్తనాలు నాటితే 90 నుండి 95 రోజుల్లో పంట సిద్ధమవుతుంది. రోసెల్లె మొక్క అన్ని రకాల నేలల్లో పెరుగుతుంది మరియు తక్కువ నీరు అవసరం. ఈ మొక్క కాండం నుండి ఆకులు, పువ్వులు, పండ్లు, విత్తనాలు అన్నీ ఉపయోగపడతాయి. కాండం నుండి బాస్ట్ ఫైబర్ తీసి జనపనారకు బదులుగా బర్లాప్ తయారీలో వాడతారు.
వైద్య రంగంలో కూడా రోసెల్లె ఉపయోగపడుతుంది. 5 నెలల్లో ఒక ఎకరం నుండి 4 నుండి 6 క్వింటాళ్ల పంట లభిస్తుంది. ఈ పంటతో పాటు ఉద్నాను అనే మరో పంటను కూడా పండించవచ్చు. రోసెల్లె పెరిగే సమయానికి ఉద్నాను పంట సిద్ధమవుతుంది. దీనివల్ల రైతులు ఒకే పొలంలో రెండు పంటలు పొందుతారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రైతులకు ఔషధ పంటల గురించి సమాచారం ఇస్తోంది. హమీర్పూర్లో రైతులు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయ సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నారు. ఉచిత శిక్షణ కూడా అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇతర రైతులు కూడా రోసెల్లె వంటి ఔషధ మొక్కల సాగుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.