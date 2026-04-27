DC vs RCB Highlights: స్కోర్ 75కే ఢిల్లీ ఆలౌట్‌ హ్యాట్రిక్‌ ఓటమి.. ఐపీఎల్ 2026లో బెంగళూరు అఖండ విజయం

Royal Challengers Bengaluru Historic Victory In IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026లో అతి తక్కువ స్కోర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రతాపం చూపించగా.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఘోరంగా విఫలమై హ్యాట్రిక్ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. అతి స్వల్ప మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇవే.
డిఫెండింగ్ చాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు భారీ విజయాలతో జోరు కనబరుస్తుండగా.. వరుస ఓటములు ఎదుర్కొంటున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ దాదాపు గంటన్నరలోపే ముగిసింది. బెంగళూరు మరో విజయం అందుకోగా.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి సాధించింది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 9 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఆరో విజయంతో 12 పాయింట్లతో బెంగళూరు అత్యధికంగా నెట్రన్ రేటును భారీగా పెంచేసుకుంది.
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 16.3 ఓవర్లలోనే కుప్పకూలింది. బ్యాటర్లందరూ అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన కనబర్చడంతో ఈ సీజన్లోనే అతి తక్కువగా 75 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ పోరెల్ (30), డేవిడ్ మిల్లర్ (19), జేమీసన్ (12) డబుల్ డిజిట్ స్కోర్ చేశారు. గత మ్యాచ్లో భారీ సెంచరీ చేసిన కేఎల్ రాహుల్ ఒక్క పరుగుకే పరిమితమయ్యాడు. సాహిల్ పరాఖ్, సమీర్ రిజ్వి, అక్షర్ పటేల్ డకౌట్లు అయ్యారు.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ను ఆర్సీబీ తన బౌలింగ్తో బెంబేలెత్తించింది. జోష్ హాజిల్వుడ్ నాలుగు వికెట్లు తీసి విజృంభించగా.. భువనేశ్వర్ కుమార్ మూడు వికెట్లు తీశాడు. మిగతా బౌలర్లు కూడా ప్రతాపం చూపించడంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బ్యాటింగ్ దళం కుప్పకూలింది.
అతి తక్కువ లక్ష్యాన్ని బెంగళూరు 6.3 ఓవర్లలోనే ఒక వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. జేకబ్ బేతెల్ 20 పరుగులు చేసి ఔటవగా.. పడిక్కల్ (34 నాటౌట్), విరాట్ కోహ్లి (23 నాటౌట్) మరికొన్ని పరుగులు మ్యాచ్ను ముగించారు. బ్యాటర్లు చేతులెత్తేసినా ఢిల్లీ బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించలేకపోయారు. ఒక్క జేమీసన్కు మాత్రమే ఆ ఒక్క వికెట్ దక్కింది.
ఈ సీజన్లో 8 మ్యాచ్లు ఆడిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆరు విజయాలు, రెండు ఓటములు సాధించింది. 8 మ్యాచ్లు ఆడిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మూడు నెగ్గి.. 5 మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది. తాజా ఓటమితో ఢిల్లీ పరాజయాల్లో హ్యాట్రిక్ సాధించింది.