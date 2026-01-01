  • GT vs RCB Highlights: బెంగళూరు ఆల్‌రౌండ్‌ ఫెయిల్‌.. గుజరాత్‌ భారీ ఘన విజయం

GT vs RCB Highlights: బెంగళూరు ఆల్‌రౌండ్‌ ఫెయిల్‌.. గుజరాత్‌ భారీ ఘన విజయం

బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ అన్నింట్లో విఫలమైన రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు మరో ఓటమిని చవిచూసింది. సొంత గడ్డపై గుజరాత్‌ టైటాన్స్ ప్రత్యర్థిపై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. 4 వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్‌ విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇవే.
విజయోత్సాహంతో ఉన్న రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. తన సొంత గడ్డపై ప్రత్యర్థిపై గుజరాత్‌ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి మ్యాచ్‌ను కైవసం చేసుకుంది. అగ్రస్థానంలో ఉన్న బెంగళూరుకు ఈ ఓటమి ఊహించనిది. నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్‌ విజయం సాధించగా.. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

 బట్లర్‌ పొదుపుగా ఆడి 19 బంతుల్లో 39 స్కోర్‌ చేయగా.. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (12), రాహుల్‌ తెవాటియా (27), హోల్డర్‌ (12), రషీద్‌ ఖాన్‌ (7) అడపదడపా షాట్లు ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.

విజయోత్సాహంతో ఉన్న రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. తన సొంత గడ్డపై ప్రత్యర్థిపై గుజరాత్‌ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి మ్యాచ్‌ను కైవసం చేసుకుంది. అగ్రస్థానంలో ఉన్న బెంగళూరుకు ఈ ఓటమి ఊహించనిది. నాలుగు వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్‌ విజయం సాధించగా.. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బెంగళూరు జట్టు 19.2 ఓవర్లకు 155 పరుగులు చేసి కుప్పకూలింది. గుజరాత్‌ బౌలింగ్‌కు బెంగళూరు బ్యాటర్లు గిలగిల కొట్టుకున్నారు. ఫలితంగా ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా అర్ధ శతకం నమోదు చేయలేదు. దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ 40 పరుగులతో రాణించగా.. కోహ్లీ 28 పరుగులు, కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ 19 పరుగులు చేశారు. బెతెల్‌ (5), జితేశ్‌ శర్మ (1), టిమ్‌ డేవిడ్‌ (9) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో రొమారియో షెఫర్డ్‌ (17), వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ (12), భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ (15) పొదుపుగా ఆడి కొన్ని పరుగులు చేసి ప్రత్యర్థికి గౌరవప్రదమైన లక్ష్యాన్ని విధించారు.

బెంగళూరు బ్యాటర్లను గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బౌలర్లు ఊపిరాడనివ్వకుండా చేశారు. బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ బంతులు వేస్తూనే వరుస వికెట్లు తీశారు. అర్షద్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌తో దుమ్మురేపి మూడు వికెట్లు తీయగా.. హోల్డర్‌, రషీద్‌ ఖాన్‌ తలా రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టగా.. రబడా, సిరాజ్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

తక్కువ స్కోర్‌ను గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బ్యాటర్లు 6 వికెట్లకు 15.5 ఓవర్లలో లక్ష్యం పూర్తి చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. సాయి సుదర్శన్‌ (6), షారూక్‌ ఖాన్‌ (8) తక్కువ స్కోర్‌కు వెనుతిరగగా.. కెప్టెన్‌ గిల్‌ 18 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేశాడు. బట్లర్‌ పొదుపుగా ఆడి 19 బంతుల్లో 39 స్కోర్‌ చేయగా.. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (12), రాహుల్‌ తెవాటియా (27), హోల్డర్‌ (12), రషీద్‌ ఖాన్‌ (7) అడపదడపా షాట్లు ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.

తక్కువ స్కోర్‌ను గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బ్యాటర్లు 6 వికెట్లకు 15.5 ఓవర్లలో లక్ష్యం పూర్తి చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. సాయి సుదర్శన్‌ (6), షారూక్‌ ఖాన్‌ (8) తక్కువ స్కోర్‌కు వెనుతిరగగా.. కెప్టెన్‌ గిల్‌ 18 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేశాడు. బట్లర్‌ పొదుపుగా ఆడి 19 బంతుల్లో 39 స్కోర్‌ చేయగా.. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (12), రాహుల్‌ తెవాటియా (27), హోల్డర్‌ (12), రషీద్‌ ఖాన్‌ (7) అడపదడపా షాట్లు ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.

బెంగళూరు బౌలర్లు ప్రత్యర్థిని బెంబేలెత్తించడంతో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బ్యాటర్లు పెవిలియన్‌ బాట పట్టారు. భువనేశ్వర్‌ కుమార్ మరోసారి అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ వేసి మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. షెఫర్డ్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా.. సుయాశ్‌ శర్మ ఒక వికెట్‌ తీశారు.

మ్యాచ్‌ ఓడిపోయినా బెంగళూరు స్థానానికి వచ్చిన నష్టమేమి లేదు. ఈ సీజన్‌లో 9 మ్యాచ్‌లు ఆడి 6 విజయాలు, మూడు ఓటములతో పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో నిలబడింది. గుజరాత్‌ టైటాన్స్ 9 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5 విజయాలు పొందగా.. నాలుగింట ఓడిపోయింది.

