Royal Enfield Flying Flea C6: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ ఎట్టకేలకు భారత్ లో లాంచ్ చేసింది. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత.. ఈ సంస్థ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సంస్థ తన మొదటి బ్యాటరీతో నడిచే మోటార్సైకిల్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 ధర, అన్ని వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.79 లక్షలుగా పేర్కొంది. కానీ బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (BaaS) రిజర్వేషన్పై దీని ఆన్-రోడ్ ధర కేవలం రూ. 1.97 లక్షలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ బైక్ 10 ఏప్రిల్ 2026 నుండి బెంగళూరులోని జయనగర్లో ఉన్న మొదటి ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అమ్మకాలు 10 ఏప్రిల్ 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ వెల్లడించింది.
డిజైన్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 అనేది రెట్రో, ఆధునిక డిజైన్ల అద్భుతమైన కలయికతో వస్తుంది. ఇది తేలికైన ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియంతో తయారు చేసిన కొత్త కేజ్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది బైక్ను బలంగా ఉంచుతూనే దాని బరువును కూడా తక్కువగా ఉంచుతుంది. ఇది స్టార్మ్ బ్లాక్, ఫ్లీ గ్రీన్ అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది.
ఇక ఈ బైక్ అతిపెద్ద ప్రత్యేకత దాని క్లాసిక్ గర్డర్ ఫోర్క్ సస్పెన్షన్. ఇది ఈ రోజుల్లో ఆధునిక బైక్లలో అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ఈ సస్పెన్షన్ నగర రోడ్లపై మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఫీచర్లు: ఫీచర్లలో కొత్త గుండ్రని టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే, క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, వాయిస్ కమాండ్లు, నావిగేషన్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, కీలెస్ స్టార్ట్/స్టాప్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్లు, వైర్లెస్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ, కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్పోర్ట్, ఇండివిడ్యువల్ అనే రెండు రైడ్ మోడ్లు ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ: ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6, 3.91 kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఇది 15.4 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ మోటార్ 60 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కిలోమీటర్లు.. నగరంలో పూర్తి ఛార్జ్పై దీని ప్రయాణ పరిధి సుమారుగా 110 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
ఛార్జింగ్: ఇక ఈ బైక్లో ఫాస్ట్, నార్మల్, స్లో అనే మూడు ఛార్జింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. దీనిని సాధారణ 16A గృహ సాకెట్ ఉపయోగించి కూడా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్లో 20శాతం నుండి 80శాతం వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి 60 నిమిషాల కంటే కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. నిమిషానికి ఒక కిలోమీటరు ఛార్జింగ్తో ఇది సుమారుగా ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.