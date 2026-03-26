  • Royal Enfield Guerrilla 450: రేపే గెరిల్లా గర్జన..! రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ Guerrilla 450 సరికొత్తగా వస్తోంది.. టీజర్ అదిరిపోయిందిగా..!

Guerrilla 450: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఫ్యాన్స్ కు  పండుగ లాంటి వార్త. మార్చి 27న సరికొత్త 2026 గెరిల్లా 450 లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్లు మార్కెట్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కస్టమర్ల ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా పాత మోడల్‌లోని కొన్ని లోపాలను సరిదిద్ది, మరింత శక్తివంతంగా, స్టైలిష్‌గా ఈ బైక్‌ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. బైక్ ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
సస్పెన్షన్,  టైర్లలో కీలక మార్పులు : పాత గెరిల్లా 450లో రైడింగ్ కొంచెం గట్టిగా  ఉంటుందనే టాక్ ఉంది. అందుకే 2026 మోడల్‌లో వెనుక వైపు రివైజ్డ్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్‌ను పరిచయం చేయబోతున్నారు. దీనివల్ల గతుకుల రోడ్లపై కూడా ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. అలాగే, గతంలో ఉన్న డ్యూయల్ పర్పస్ టైర్ల స్థానంలో, ఇప్పుడు రోడ్డుపై మంచి గ్రిప్ ఇచ్చే రేడియల్ టైర్లను తీసుకురాబోతున్నారు. ఇది మలుపులు (Corners) తిరిగేటప్పుడు రైడర్‌కు మంచి కాన్ఫిడెన్స్‌ని ఇస్తుంది.  

ఫ్రంట్ USD ఫోర్క్స్, స్టైలిష్ లుక్ : ఈసారి టాప్ వేరియంట్లలో USD ఫోర్క్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది బైక్ లుక్‌ని మార్చడమే కాకుండా హ్యాండ్లింగ్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. దీంతో పాటు కొత్త రంగులు, డ్యూయల్-టోన్ లివరీస్,  అదిరిపోయే మ్యాట్ ఫినిష్ రంగుల్లో ఈ బైక్ అందుబాటులోకి రానుంది. స్పోర్టియర్ గ్రాఫిక్స్ బైక్ విజువల్ అప్పీల్‌ను మరింత పెంచనున్నాయి.

 క్రూయిజ్ కంట్రోల్, క్విక్ షిఫ్టర్ : లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్లే వారికి ఇది ఒక వరం. గెరిల్లా 450లో ఇప్పటికే రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీ ఉంది. కాబట్టి ఈ కొత్త మోడల్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్‌ను జోడించే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది. అంతేకాకుండా, గేర్లు మార్చడం సులభం చేయడానికి బి-డైరెక్షనల్ క్విక్ షిఫ్టర్  ను కూడా ఆప్షనల్ యాక్సెసరీగా లేదా టాప్ వేరియంట్‌లో స్టాండర్డ్ ఫీచర్‌గా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.  

 పవర్‌ఫుల్ 'షెర్పా' ఇంజిన్ : ఇంజిన్ విషయంలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇందులో అదే నమ్మకమైన 452cc, లిక్విడ్ కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ DOHC ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది గరిష్టంగా 40 PS పవర్,  40 Nm టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్,  స్లిప్పర్ క్లచ్ వంటి ఫీచర్లు రైడింగ్‌ను మరింత స్మూత్‌గా మారుస్తాయి. భద్రత కోసం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఈసారి అదనంగా చేర్చవచ్చు.  

టెక్నాలజీ, ధర: టెక్నాలజీ పరంగా 4-అంగుళాల సర్క్యులర్ TFT డిస్ప్లే, గూగుల్ మ్యాప్స్ సపోర్ట్, ఫోన్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. తక్కువ వేరియంట్లలో డిజి-అనలాగ్ క్లస్టర్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ బైక్ ప్రారంభ ధర రూ. 2.56 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. అయితే ఇన్ని అప్‌డేట్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో, 2026 మోడల్ ధర కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

