Royal Enfield Hunter 350: భారతీయ రోడ్లపై స్టైలిష్ అండ్ పవర్ఫుల్ బైక్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్.. తన మోస్ట్ పాపులర్ మోడల్ హంటర్ 350లో 2026 అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను లాంచ్ చేసింది. లక్నోలో ఘనంగా నిర్వహించిన హంటర్హుడ్ ఈవెంట్లో ఈ సరికొత్త శ్రేణిని కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. కేవలం రంగులు మార్చడమే కాకుండా.. కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా టెక్నికల్ అప్గ్రేడ్స్తో ఈ బైక్ను సిద్ధం చేసింది. ఏప్రిల్ 4, 2026 నుంచే ఈ బైక్ విక్రయాలు, డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యాయి.
హంటర్ 350 లైనప్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఒక కొత్త మలుపు తీసుకువచ్చింది. ఎంట్రీ-లెవల్ (రెట్రో) టాప్-ఎండ్ (మెట్రో) వేరియంట్ల మధ్య ఉన్న గ్యాప్ను భర్తీ చేస్తూ బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్ను పరిచయం చేసింది. ఇది టార్మాక్ బ్లా రంగులో క్లాసీ లుక్తో కనిపిస్తుంది.
అల్లాయ్ వీల్స్ & ట్యూబ్లెస్ టైర్స్: పాత బేస్ వేరియంట్లో ఉన్న స్పోక్ వీల్స్ స్థానంలో ఇప్పుడు స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్ వచ్చాయి. దీనివల్ల ట్యూబ్లెస్ టైర్ల సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఇది లాంగ్ రైడ్స్లో పంక్చర్ భయాలను తగ్గిస్తుంది. ట్రాఫిక్లో రైడింగ్ సులభతరం చేసేందుకు స్లిప్ అండ్ అసిస్ట్ క్లచ్ టెక్నాలజీని జోడించారు. దీనివల్ల గేర్ షిఫ్టింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
కొత్త హంటర్ 350లో రెట్రో లుక్ చెడకుండా ఆధునిక టెక్నాలజీని మేళవించారు. క్లాసిక్ డిజిటల్-అనలాగ్ డిస్ప్లేతో పాటు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ రోటరీ స్విచ్గేర్ను అందించారు. ఐకానిక్ రౌండ్ హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్స్ దీనికి వింటేజ్ లుక్ను ఇస్తాయి. సింగిల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ (ABS) బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ భద్రతను పెంచుతుంది. స్పోర్టీ గ్రాబ్ రైల్స్, కొత్తగా డిజైన్ చేసిన స్టిచ్డ్ సీటు రైడర్కు, వెనుక కూర్చునే వారికి మంచి సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.
హంటర్ 350 టాప్ వేరియంట్ ప్రియుల కోసం కంపెనీ రెండు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. నగర జీవనశైలిలోని ఎనర్జీని ప్రతిబింబించేలా ఈ కలర్ ఉంటుంది. స్పేస్ థీమ్, ఆకర్షణీయమైన గ్రాఫిక్స్తో ఈ బైక్ రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి చూపులు ఆకర్షించడం ఖాయమనే చెప్పాలి.
యూత్ టార్గెట్గా వస్తున్న ఈ బైక్ ధరలు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి: బేస్ ప్రీమియం వేరియంట్: సుమారు ₹1.5 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). టాప్ వేరియంట్ (కొత్త రంగులు): సుమారు ₹1.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డీలర్షిప్లలో టెస్ట్ రైడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ కొత్త హంటర్ 350 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.