Rrb Group D Exam Date: రైల్వే అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. రైల్వేలో గ్రూప్-D పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసింది. నవంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ నెలాఖరు వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆన్లైన్ విధానంలో ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 32,438 గ్రూప్-D పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పోస్టుల కోసం పరీక్షలు నవంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ చివరి వరకు ఆన్లైన్లో జరుగనున్నాయి. అభ్యర్థులు పరీక్ష కేంద్రం, తేదీ వంటి వివరాలను 10 రోజుల ముందు తెలుసుకోవచ్చు. తాజా సమాచారం కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను ఎప్పటికప్పుడు చూడాలి.
ఈ నియామకం కోసం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షతో ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష ఉంటాయి.
పరీక్షలో 100 బహుళ ఎంపిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటిలో గణితం, రీజనింగ్, సాధారణ విజ్ఞానం, సమకాలీన అంశాలు, సాధారణ సైన్స్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు. అంగ వైకల్యం ఉన్నవారికి 120 నిమిషాలు ఇస్తారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి మూడో వంతు మార్కులు తగ్గిస్తారు.
వివిధ విభాగాల్లో మెయింటెయినర్, పాయింట్స్మన్, లోకో షెడ్, ఆపరేషన్స్, ఎయిర్-కండిషనింగ్ వంటి పోస్టులు ఉన్నాయి. అడ్మిట్ కార్డులు, పరీక్ష కేంద్ర వివరాలు పరీక్షకు కొన్ని రోజుల ముందు అందుబాటులో ఉంటాయి.