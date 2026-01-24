English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Railway Jobs 2026: 10వ తరగతి అర్హతతో రైల్వేలో 22 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Railway Jobs 2026: 10వ తరగతి అర్హతతో రైల్వేలో 22 వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

RRB Railway Jobs 2026: రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. భారత రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలోని వివిధ రైల్వే రీజియన్లలో మొత్తం 22 వేల గ్రూప్ డి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్నారు. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
 
1 /5

భారత రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు రైల్వే రీజియన్లలో మొత్తం 22 వేల గ్రూప్‌ డి ఉద్యోగాల భర్తీకి RRB నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. మొదట ఇచ్చిన ప్రకటన మేరకు ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్స్ జనవరి 21 నుంచి ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. ఆ తేదీని జనవరి 31కి మార్చారు. 

2 /5

ఈ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు.. జనవరి 31 నుంచి అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. మార్చి 2 వరకు చివరి తేదీని ప్రకటించారు. అయితే పూర్తి వివరాలతో కూడిన నోటిఫికేషన్ కూడా జనవరి 31నే విడుదల చేయనున్నారు.

3 /5

ఈ ఉద్యోగాల్లో పాయింట్స్‌మన్, అసిస్టెంట్, ట్రాక్ మెయింటెయినర్, లోకో షెడ్ అసిస్టెంట్, ఆపరేషన్స్ అసిస్టెంట్ వంటి పోస్టులు ఉన్నాయి. పదో తరగతి పాసైనవారు అలాగే సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐ చేసిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

4 /5

ఈ విద్యార్హతలతోపాటు నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా నిర్దేశిత శారీరక ప్రమాణాలు కూడా కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి జనవరి 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల మేరకు ఎస్సీ/ ఎస్సీ/ ఓబీసీ/ పీహెచ్‌ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.   

5 /5

ఆన్‌లైన్‌ రాత పరీక్ష (CBT), ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (PET), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ (DV), మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.18 వేల ప్రారంభ వేతనంతోపాటు నిబంధనల మేరకు ఇతర అలవెన్స్‌లు కూడా అందిస్తారు.  

RRB Railway Jobs 2026 Railway Jobs 2026 railway jobs RRB Group D Recruitment 2026 RRB Group D Recruitment

Next Gallery

Palash Muchhal: మంచంపై అమ్మాయితో అడ్డంగా దొరికిన పలాశ్.. దానికి సాక్ష్యం ఏదని ప్రశ్న..!