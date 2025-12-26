RRB Job Vacancy 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రూ.44 వేల జీతంతో RRB ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఇప్పుడే ఇలా అప్లై చేసుకోండి..

Railway Jobs Apply Online 2026: RRB నిరుద్యోగ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా దాదాపు 31 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Indian Railways Gov In Recruitment 2026: నిరుద్యోగ యువతకు భారత రైల్వే శాఖ అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. భారత రైల్వేలో కొన్ని ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేస్తున్నట్లు ప్రత్యేకమైన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీలో వివిధ ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఇందులో భాగంగా అభ్యర్థులు ఎలాంటి అర్హతలు కలిగి ఉండాలో అనే అంశాలను కూడా పేర్కొంది. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులందరూ ఈ ఉద్యోగాలను నేరుగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి 2026 సంవత్సరం మొదటి నెల 29వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపింది.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఉద్యోగాలను రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆర్ఆర్బీ పేరుతో విడుదలైంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఐసోలేటెడ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇందులో సీనియర్ పబ్లిసిటీ ఇన్స్పెక్టర్తో పాటు చీఫ్ లా అసిస్టెంట్, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 3 ఇలా మరికొన్ని పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నారు.
అలాగే స్టాఫ్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్పెక్టర్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్తో పాటు జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ అనే కొన్ని ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేయబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా పేర్కొన్నారు. మొత్తం ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దాదాపు 31 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లు RRB వెల్లడించింది.
ఇక అప్లికేషన్ తేదీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా డిసెంబర్ 30వ తేదీ రోజు అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా జనవరి 29వ తేదీ లోపు వీటిని అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ నోటిఫికేషన్లో వయోపరిమితి వివరాలను కూడా పేర్కొన్నారు. 18 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాల వయస్సున్న వారు మాత్రమే వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఉద్యోగాలు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నా వారు తప్పకుండా కొన్ని విద్యా అర్హతలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు సంబంధిత సబ్జెక్టులలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయడమే కాకుండా.. డిగ్రీ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేసి సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఏదైనా కోర్సుల్లో డిప్లమా చేసిన వారు కూడా ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన జీతాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఉద్యోగ కేటగిరీని బట్టి జీతాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ కేటగిరి ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వ్యక్తులకు జీతం రూ.19 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే పై స్థాయి కేటగిరీకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి జీతం బేసిక్ రూ.44 వేల నుంచి మొదలవుతుందని నోటిఫికేషన్లు వెల్లడించారు.