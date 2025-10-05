English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 8850 పోస్టులతో రైల్వేలో కొలువుల జాతర.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

Rrb Ntpc Notification 2025: రైల్వే జాబ్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా..? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే. తాజాగా రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) NTPC రిక్రూట్‌మెంట్ 2025 నోటిఫికేషన్‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియలో స్టేషన్ మాస్టర్స్ కోసం 615 ఉద్యోగాలతో సహా మొత్తం 8,850 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇది అప్లై చేయడానికి ఎవరు అర్హులు, లాస్ట్ డేట్, ఫీజు ఎంత అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1 /5

రైల్వేలో కొలువుల జాతర మొదలైంది. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) ఎన్‌టీపీసీ 2025 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం పోస్టులు 8850 ఉండగా.. ఇందులో స్టేషన్ మాస్టర్లకు 615 పోస్టులు ఉన్నాయి.

2 /5

గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు స్టేషన్ మాస్టర్, గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్, చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్‌వైజర్, జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ వంటి పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇవి 5817 ఖాళీలు. 

3 /5

అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, ట్రైన్స్ క్లర్క్, కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ పోస్టులకు అప్లై చేయొచ్చు. ఇవి 3058 ఖాళీలు. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 21, 2025 నుంచి నవంబర్ 20, 2025 వరకు ఉంటాయి. ఆసక్తి గలవారు rrbcdg.gov.in వెబ్‌సైట్ లో దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. 

4 /5

వయసు పరిమితి గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయికి 18 నుంచి 36 సంవత్సరాల వరకు. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయికి 18 నుంచి 33 సంవత్సరాలు. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు వయసు సడలింపు ఉంటుంది.

5 /5

దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 500 రూపాయలు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, మాజీ సైనికులకు 250 రూపాయలు.

