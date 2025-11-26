Railway Jobs 2025: ఎలాంటి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే రైల్వేలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

RRC NR Recruitment 2025: రైల్వే జాబ్ కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. ఎలాంటి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే.. గవర్నమెంట్ జాబ్ పొందే అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. నార్తర్న్ రైల్వే 4 వేల116 ట్రేడ్ అప్రెంటిస్షిప్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి.
రైల్వేలో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. ఎలాంటి రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే నార్తర్న్ రైల్వేలో.. 4,116 ట్రేడ్ అప్రెంటిస్షిప్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ విధానంలో డిసెంబర్ 24 వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు
ఇక అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతిలో 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అంతేకాకుండా ITI సర్టిఫికేట్ కూడా కలిగి ఉండాలి.
అభ్యర్థులకి 15 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ.. 24 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉండకూడదు. రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది.
వయస్సును డిసెంబర్ 24, 2025 నాటికి లెక్కిస్తారు. ఈ నియామకంలో అభ్యర్థులను విద్యార్హత ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. అంటే వీరికి ఎలాంటి ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉండదు.
జనరల్, OBC, EWS కేటగిరీల అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపి రూ. 100 ఫీజు చెల్లించాలి. SC, ST, మహిళా అభ్యర్థులు ఉచితంగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.