  • Telugu News
  • Photos
  Old 50 Rs Note Sale: పాత రూ.50 నోట్లతో ఎలా రూ. 25 లక్షలు పొందవచ్చో తెలుసా?

Old 50 Rs Note Sale: పాత రూ.50 నోట్లతో ఎలా రూ. 25 లక్షలు పొందవచ్చో తెలుసా?

Old 50 Rs Note Sale In Telugu: మీ దగ్గర పాత 50 రూపాయల నోట్లు ఉన్నాయా? రాత్రికి రాత్రే లక్షల రూపాయలు సంపాదించే మార్గాన్ని మీకు తెలియజేయబోతున్నాం. 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత 50 రూపాయల నోట్లకు మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు ఐదు లక్షల వరకు డిమాండ్ ఉంది. ఈ నోట్లను ఆన్లైన్లో అమ్మేసి రూ.25 లక్షల వరకు పొందవచ్చు.
 
  • Nov 02, 2025, 04:34 PM IST

Old 50 Rs Note Sale News In Telugu: ఇప్పుడు డబ్బు సంపాదించడం అనేది కష్టతరమైన పని కాదు. కొంతమంది వివిధ మార్గాలను ఎంచుకొని ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా సింపుల్‌గా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. మరి కొంతమందైతే ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా పెట్టుబడులు పెట్టి కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇంకొంతమంది ఏదో ఒక చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎలాంటి రిస్కు లేకుండా సింపుల్‌గా డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
సింపుల్‌గా రిస్క్‌ లేకుండా డబ్బులు సంపాదించాలనుకునే వారికి పాత నోట్లను విక్రయించడం చాలా అద్భుతమైన పనిగా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో కొన్ని అరుదైన పాత కాలం నోట్లకి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పాత నోట్లనే విక్రయిస్తే.. రాత్రికి రాత్రే లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.   

పాత నోట్లతో పాటు ఇటీవలే చలామణిలోకి వచ్చిన కొన్ని కొత్త నోట్లకి కూడా అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటిని కూడా ఇప్పుడు చాలామంది విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమందైతే రెండు రూపాయల పాత నోట్లోను విక్రయించి నాలుగు లక్షల రూపాయలకు పైగా సంపాదించారు. అయితే మీ దగ్గర పాత 50 రూపాయలు నోట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు లక్షల రూపాయలు వరకు సంపాదించవచ్చు.   

పాత కరెన్సీ మార్కెట్‌లో 50 రూపాయల నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉందట.. ఈ నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే రూ.5 లక్షలకు అమ్మేయచ్చు. అలాగే ఈ పాత నోట్లు అమ్మాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఆ నోటు కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే సులభంగా ఆన్లైన్‌లో విక్రయించవచ్చు.   

ముఖ్యంగా పాత 50 రూపాయల నోటు ఆన్లైన్‌లో  అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఆ నోటు కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దానిపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు నోట్‌పై మహాత్మా గాంధీ బొమ్మ కూడా ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే ఆన్లైన్‌లో అమ్మడానికి సులభం అవుతుంది. 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోటును ఇస్లాం దేశస్తులు ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తారు. అందుకే వారు ఈ నోట్లనే ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు.   

మీ దగ్గర పాత 50 రూపాయల నోట్లు ఐదు ఉంటే చాలు ఏకంగా రూ.25 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒక్కొక్క 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోటుకు 5 లక్షల రూపాయలు ఉంది. ఈ నోట్లను ఎంతో సులభంగా eBayలో అమ్మేస్తే.. రాత్రికి రాత్రే లక్షల సంపాదించవచ్చు.

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. ఇలాంటి సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ అస్సలు ధృవీకరించదు. అలాగే పాత నోట్లను అమ్మడం కొనుగోలు చేయడం కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేరం. ఇలా చేసే వారిపై కఠినమైన చర్యలు ఆర్బిఐ తీసుకుంటుంది.

