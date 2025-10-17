Mahindra Bolero 2025: రూ.7 లక్షలకే.. కొత్త మహీంద్రా బొలెరో.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ బలే ఉన్నాయ్‌!

Bolero 2025 New Model: మహీంద్రా కంపెనీ తమ కొత్త బొలెరోని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు మంచి మైలేజీతో లభిస్తోంది. అయితే, ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Mahindra Bolero 2025 New Model: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మహీంద్రా విడుదల చేసే మోటార్ సైకిల్స్కి మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ కంపెనీ గత కొన్ని రోజుల నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన కార్లను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. మల్టీ నేషనల్ కార్ల కంపెనీలు విడుదల చేసే లగ్జరీ కార్లకు పోటీగా మహేంద్ర కార్లు నిలుస్తున్నాయి. దీంతో లగ్జరీ కార్లు కొనుగోలు చేసే చాలామంది.. వాటికి బదులుగా మహీంద్రా కార్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ కంపెనీ కూడా దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన్నికైన ఫీచర్స్తో మంచి కారులను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది.
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ మహీంద్రా మరో ముందడుగు వేసింది. తమ బొలెరో SUV(Mahindra Bolero SUV)ను రీ డిజైన్తో మళ్లీ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన లుక్కులో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో మార్కెట్లో మరోసారి మహీంద్రా కంపెనీకి మంచి ప్రజాదరణ లభిస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఈ కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా బొలెరో SUV పేరు వినగానే అందరికీ పోలీస్ వాహనాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రభుత్వాలు పోలీసులకు ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి ప్రయాణించేందుకు బొలెరో వాహనాలనే అందించింది. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు చాలామంది పోలీసులు ఈ వాహనాన్నే వినియోగిస్తూ వస్తున్నారు. ఇక కొత్తగా విడుదలైన బొలెరో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది గత బొలెరో కంటే చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంది.
కొత్త బొలెరో బాక్సీ ఫ్రంట్ డిజైన్తో ఆకర్షణీయమైన లుక్కుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కొత్త బంపర్లతో పాటు 15-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా మూడు కొత్త రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో మంచి లుక్ను కలిగి ఉంది.
ఇక ఈ కొత్త మహీంద్రా బొలెరో (Mahindra Bolero SUV)లో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇందులో స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే కొత్త లెదర్ సీట్లతోపాటు ప్రత్యేకమైన సీటింగ్ పొజిషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఆకర్షణీయమైన ఇంటీరియర్ డిజైన్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక మహేంద్ర బొలెరో అత్యంత శక్తివంతమైన 1.5-లీటర్ mHawk75 టర్బో డీజిల్ ఇంజన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఈ ఇంజన్ 75 bhp శక్తి, 210 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు చాలా స్పెషల్ RideFlo సస్పెన్షన్ సిస్టమ్తో లభిస్తోంది.
ఈ కొత్త మహేంద్ర బొలెరో (Mahindra Bolero SUV) మైలేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. లీటర్కు 15 నుంచి 16 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నడిపే వారికి అద్భుతమైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇక దీనిని కంపెనీ నాలుగు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. మొదటి పేరియంట్ ధర రూ.7.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. చివరి వేరియంట్ రూ.9.69 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది.