Ruhani Sharma: రుహానీ శర్మ హాట్ ఫోజులు..టీ షర్చ్ పైకి లేపి మరీ ఫొటోలు!

Ruhani Sharma Photos: టాలీవుడ్‌లో తనకుంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రుహానీ శర్మ. ఆమె చేసిన సినిమాలు తక్కువే. కానీ, ఆమెకు తెలుగులో ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఈమె తరచూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేస్తుంటుంది. తాజాగా ఆమె గ్లామర్ పిక్స్ వైరల్ గా మారాయి.
రుహానీ శర్మ తెలుగులో తక్కువ సినిమాలు చేసినా..కానీ, సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఎక్కువ. వాళ్ళ కోసమే అన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడూ గ్లామర్ ఫొటోలు కుర్రాళ్ల గుండెల్ని కొల్లగొట్టేస్తుంది.  

 'చిలసౌ' చిత్రంతో టాలీవుడ్ కు పరిచయమైంది హీరోయిన్ రుహానీ శర్మ.  

ఆ తర్వాత 'ఆపరేషన్ వాలంటైన్', 'శ్రీరంగ నీతులు' వంటి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.  

ఇవే కాకుండా అనేక వెబ్ సిరీస్‌ల్లోనూ రుహానీ శర్మ కనువిందు చేసింది.  

ప్రస్తుతం రుహానీ శర్మ 'మాస్క్' అని తమిళ సినిమాలో నటిస్తోంది.  

