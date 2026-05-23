Rukmini Vasanth: అసభ్యకరమైన డ్రస్సులో రుక్మిణి వసంత్ వైరల్ వీడియో.. కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న అభిమానులు

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 01:23 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:23 PM IST

Rukmini Vasanth:కృత్రిమ మేధస్సు టెక్నాలజీ రోజురోజుకూ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. కానీ అదే సమయంలో ఇది కొత్త సమస్యలకు కూడా కారణమవుతోంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో ఏది నిజం, ఏది నకిలీ అనే విషయం గుర్తించడం చాలా కష్టంగా మారింది. తాజాగా నటి Rukmini Vasanth ఈ ప్రమాదకరమైన ఏఐ ట్రెండ్‌కు బలైనట్టు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో రుక్మిణి వసంత్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర ఆకుపచ్చ రంగు బికినీలో కనిపించింది. వీడియోలో కెమెరాలు, లైట్లు, షూటింగ్ ఏర్పాట్లు కూడా కనిపించడంతో చాలా మంది ఇది ఏదైనా సినిమా లేదా ప్రకటన షూటింగ్‌కు సంబంధించిన లీక్ వీడియో అని భావించారు. అయితే మరికొందరు మాత్రం ఇది పూర్తిగా ఏఐ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన డీప్‌ఫేక్ వీడియో అయి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.  

ఈ వీడియో వైరల్ అయిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చలు మొదలయ్యాయి. కానీ అసలు సమస్య అయిన ఏఐ దుర్వినియోగం, ప్రైవసీ ఉల్లంఘన గురించి మాట్లాడాల్సిన చోట కొంతమంది నెటిజన్లు నేరుగా హీరోయిన్‌ను టార్గెట్ చేశారు. ఆమె డ్రెస్సింగ్, లుక్స్ గురించి అనవసర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ట్రోలింగ్ ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా సంప్రదాయ పాత్రల్లో కనిపించే రుక్మిణిని ఇలా చూడటం షాక్‌గా ఉందంటూ కొందరు విమర్శలు చేశారు.  

అయితే రుక్మిణి అభిమానులు ఈ ప్రవర్తనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. అసలు సమస్య ఆమె దుస్తులు కాదు, అనుమతి లేకుండా ఒకరి ముఖం, వ్యక్తిత్వాన్ని టెక్నాలజీ ద్వారా వాడుకోవడమే అసలు ప్రమాదమని వారు చెబుతున్నారు. వీడియో నిజమైనదైనా, నకిలీ అయినా అనుమతి లేకుండా అలాంటి కంటెంట్‌ను పంచుకోవడం తప్పేనని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

ఇప్పుడు ఈ వైరల్ వీడియో వెనుక ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఏఐ దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవాలంటే కఠిన శిక్షలు తప్పనిసరి అని అంటున్నారు.   

అలాగే సోషల్ మీడియా పేజీలు, మీడియా సంస్థలు కూడా వివాదాస్పద వీడియోలను షేర్ చేయకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం చాలా పేజీలు ఈ అంశంపై వార్తలు రాస్తూ సాధారణ ఫోటోలను మాత్రమే ఉపయోగించడం ప్రారంభించాయి.

