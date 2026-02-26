English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rukmini Vasanth: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రాకెట్ లా దూసుకు వస్తోన్న రుక్మిణి వసంత్.. ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా..


Rukmini Vasanth: కాంతార చాప్టర్ 1 విడుదలైంత వరకు రుక్మిణి వసంత్ పలు సినిమాల్లో నటించినా రాని గుర్తింపు ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’లో కనకవతి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది.  ఈ సినిమా సక్సెస్ తో రక్మిణి వసంత్ పేరు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఈ చిత్రంలో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో ఒదిగిపోయిన విధానం అందరిని ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం నటనకు ఆస్కారం ఉన్న పాత్రల కోసం ఈమె పేరును సజెస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. అంతేకాదు త్వరలో టాక్సిక్ తో పాటు ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ మూవీలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. 
1 /5

Rukmini Vasanth Father History: ‘కాంతార  ఛాప్టర్ 1’లో కననవతిగా రుక్మిణి వసంత్  చూపించిన నటనకు మాస్ నుంచి క్లాస్ అందరు సాహో అంటున్నారు. ఈమె కన్నడలో ‘సప్తసాగర్ దాతి’ చిత్రంతో సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఫస్ట్ మూవీతోనే  తన గ్లామర్ తో పాటు నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. తెలుగులో రుక్మిణి వసంత్.. నిఖిల్ హీరోగా నటించిన ‘అపుడో ఇపుడో ఎపుడో’ చిత్రంతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.  

2 /5

ఆ తర్వాత ‘బఘీరా’, ‘బైరతి రంగల్’, ఏస్, మదరాసి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసింది. ఆ సినిమాలేవి పెద్దగా సక్సెస్ సాధించలేదు.  రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ సినిమా  బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసింది. అంతేకాదు కన్నడ భాషలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 850 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో 2026లొ సెకండ్ హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది. 

3 /5

త్వరలో ఈమె యశ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న ‘టాక్సిక్’ మూవీతో పలకరించబోతుంది. ఈ  సినిమాపై సినీ ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల కాబోతుంది. 

4 /5

ఇక హిందీలో కాంతార ఛాప్టర్ 1 దాదాపు రూ. 250 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది.  ఇక యశ్ ‘టాక్సిక్’ మూవీ కాకుండా .. ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తోంది.ఈ సినిమా కూడా ఈ యేడాదే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఇక ఈమె ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ విషయానికొస్తే..ఈమె తండ్రి దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన సైనికుడు.   

5 /5

రుక్మిణి వసంత్.. తండ్రి కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్.. భారత సైన్యంలో మన  దేశానికి అమూల్య  సేవలు అందించారు. ఈయన దేశ సరిహద్దుల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు. రుక్మిణి ఏడేళ్ల వయసులోనే ఈయన షహీద్ అయ్యారు.  2007లో జరిగిన ఓ ఆపరేషన్ లో 8 మంది పాక్ ఉగ్రవాదులు భారీ ఆయుధాలతో జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని ఉరి ప్రాంతాల్లో ప్రవేశించారు. వారిని కల్నల్ వసంత్ బృందం ఎదరొడ్డి వారిని ఎదుర్కొంది. అంతేకాదు వారిన ఎదుర్కునే క్రమంలో ఆయనకు 7 బుల్లెట్స్ తగలడంతో వీర మరణం చెందారు. ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు అశోక చక్ర పతాకాన్ని అందజేసింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి అశోక చక్ర అందుకున్న తొలి సైనిక వ్యక్తిగా కూడా ఈయనే కావడం గమనార్హం. 

