/Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత్ వెనుక ఇంత గొప్ప కథ ఉందా.. ఉరి ఘటనలో వీరమరణం పొందిన కల్నల్ కుమార్తె!

Rukmini Vasanth:ప్రస్తుతం తెలుగు, కన్నడ ఇండస్ట్రీల్లో వరుస భారీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందమైన అభినయం, క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో యూత్లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఈ హీరోయిన్ వెనుక ఎంతో భావోద్వేగమైన, గర్వపడే కుటుంబ నేపథ్యం ఉంది.
రక్షిత్ శెట్టితో చేసిన ‘సప్త సాగరాలు దాటి’ సినిమాతో నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రుక్మిణి వసంత్.. ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాలు అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్తో ‘డ్రాగన్’, యష్తో ‘టాక్సిక్’ వంటి భారీ పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో నటిస్తోంది. దీంతో ఆమె పేరు మరింతగా వినిపిస్తోంది.
అయితే రుక్మిణి వసంత్ తండ్రి కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్ భారత సైన్యంలో ధైర్యవంతమైన అధికారి. బెంగళూరులో జన్మించిన ఆయన డెహ్రాడూన్లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీలో శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత పఠాన్కోట్, సిక్కిం, గాంధీనగర్, రాంఛీ, బెంగళూరు, జమ్మూ కశ్మీర్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో దేశ సేవ చేశారు.
2007 జూలై 31న జమ్మూ కశ్మీర్లోని ఉరి ప్రాంతంలో జరిగిన ఆపరేషన్లో వసంత్ వేణుగోపాల్ తన బృందంతో కలిసి పాకిస్తాన్కు చెందిన ఉగ్రవాదులను ఎదుర్కొన్నారు. చుట్టుముట్టిన పరిస్థితుల్లో కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా చివరి వరకు పోరాడి ఎనిమిది మంది తీవ్రవాదులను మట్టుబెట్టారు. ఆ సమయంలో దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఆయన వీరత్వానికి గుర్తింపుగా మరణానంతరం అశోక చక్ర పురస్కారం అందించారు. కర్ణాటక నుంచి ఈ గౌరవం పొందిన తొలి వ్యక్తిగా ఆయన నిలిచారు.
ఆ సమయంలో రుక్మిణి వసంత్ వయసు కేవలం 11 ఏళ్లు మాత్రమే. అయినా కుటుంబం ఎంతో ధైర్యంగా నిలిచింది. ఆమె తల్లి సుభాషిణి వసంత్ భరతనాట్యం కళాకారిణి. భర్త మరణం తర్వాత ‘వీర్ రత్న’ పేరుతో ఫౌండేషన్ ప్రారంభించి అమరవీరుల కుటుంబాలకు సహాయం చేస్తున్నారు.
కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘ఫరెవర్ ఫోర్టీ’ అనే పుస్తకం కూడా వెలువడింది. ఒకవైపు దేశానికి సేవ చేసిన తండ్రి వారసత్వం.. మరోవైపు సినిమాల్లో తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న రుక్మిణి వసంత్ ప్రయాణం ఇప్పుడు చాలామందికి స్ఫూర్తిగా మారుతోంది.