Rupee All Time Low: రికార్డు స్థాయిలో పతనమైన రూపాయి.. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 95 మార్కు దాటిన డాలర్ రేట్.. ఇక ధరల మోతేనా???

Rupee All Time Low: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆందోళనకరమైన వార్త ఇది. డాలర్ పోలిస్తే రూపాయి విలువ భారీగా పడిపోయింది. తొలిసారిగా 95.20పడిపోయింది. ఇది చరిత్రలోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయి అని చెప్పాలి. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా రూపాయి విలువ భారీగా పడిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఈ రోజు బ్లాక్ డే అనొచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ విశ్వరూపం ప్రదర్శిస్తుంది. దీంతో భారత రూపాయి హిస్టరీలోనే మొదటిసారిగా అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేనివిధంగా రూపాయి విలువ రూ. 95.20 వద్దు చేరింది. దీంతో విదేశీ మారక ద్రవ్య మార్కెట్ ఒక్కసారిగా కుదేలయ్యింది. రూపాయి విలువ రూ. 95 మార్క్ దాటడం ఇదే మొదటి సారి కావడంతో పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. 

రూపాయి పతనానికి దారి తీసిన ప్రధాన కారణాలను చూస్తే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ కు 120 డాలర్లు దాటడంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగింది. అటు అమెరికా ఇరాన్ పై ఒత్తిడి పెంచడం, పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్తతలు చమురు ధరలు పెరగడానికి దారితీశాయని చెప్పాలి. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం 80శాతం పైగా దిగుమతులపై ఆధారపడుతోంది. చమురు ధరలు భారీగా పెరగడంతో డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగి రూపాయి బలహీనంగా మారిందని చెప్పాలి. ఇక అటు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను తగ్గించే ఛాన్స్ లేకపోవడం.. విదేశీ పోర్ట్ ఫోలియే ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. 

చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా రూపాయి విలువ భారీగా పతనం అవుతుండటంతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ముడి చమురు దిగుమతికి ఎక్కువ డాలర్లు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటంతో దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు మనం దిగుమతి చేసుకునే ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులైన ఫోన్లు, ల్యాప్ టాప్ లు, టీవీలు వంటి గాడ్జెట్స్ ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. 

ఇక విదేశీ చదువు, ప్రయాణం కూడా ఖరీదుగా మారే అవకాశం ఉంది. డాలర్ విలువ పెరగడంతో విదేశాల్లో చదివే విద్యార్థులు, పర్యాటకుల బడ్జెట్ 10 నుంచి 15శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక నిత్యావసరాలైన వంట నూనెలు, పప్పుధాన్యాల దిగుమతి ఖరీదుగా గా మారడటం వల్ల వంటగది ఖర్చులు కూడా భారంగా మారనున్నాయి. 

అటు రూపాయి బలహీనంగా మారడంతో దలాల్ స్ట్రీట్ లో భయం నెలకుందని చెప్పాలి. ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు భారీగా నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. రూపాయి విలువ తగ్గడంతో కంపెనీలు ముడిసరుకు ఖర్చు పెరిగి..వాటి లాభాలపై ప్రభావం పడుతుందన్న ఆందోళనలో ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు. 

