Rupee Big Fall: రూపాయి ఘోర పతనం.. ఒక్కరోజే 49 పైసలు డౌన్.. సామాన్యులపై పెరగనున్న భారం?

Rupee Big Fall: భారత రూపాయి తీవ్ర ఒడిదుడుకుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. కొన్ని రోజులుగా పుంజుకున్నా.. మళ్లీ డాలర్ ధాటికి ఘోర పతనాన్ని చూస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు భారత రూపాయిపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ లోనే రూపాయి విలువ భారీగా పతనం అయ్యింది. ఈ పరిణామాల వెనకున్న అసలు కారణాలు.. ప్రభావాలను తెలుసుకుందాం. 
సోమవారం భారత రూపాయికి కలిసి రాలేదు. కోలుకోని దెబ్బ కొట్టింది. ఉదయం ట్రేడింగ్ సమయంలో రూపాయి ఏకంగా 40 పైసలు పడిపోయింది. దీంతో డాలర్ తో పోలిస్తే 93.32 వద్దకు చేరింది. గత రెండు వారాలుగా ఉన్న స్వల్ప ఉపశమనం కాస్త ఇప్పటి ట్రేడింగ్ తో పూర్తిగా కనుమరుగైంది.   

ఇక రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణం పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు అని చెప్పాలి. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగాల్సిన అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చలు విఫలం కావడంతో...ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ నుంచి తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ఇది డాలర్‌కు డిమాండ్‌ను పెంచి, రూపాయిని బలహీనపరిచింది.

ముడి చమురు ధరలు నిప్పులు చెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా ఆంక్షలు ప్రకటించడంతో చమురు ధర 7శాతం పైగా పెరిగి బ్యారెల్‌కు $102.13కు చేరింది. భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 80శాతం దిగుమతి చేసుకుంటుంది కాబట్టి.. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెను భారం కానుంది.

రూపాయి బలహీనత ప్రభావం స్టాక్ మార్కెట్‌పై స్పష్టంగా కనిపించింది. సోమవారం ఉదయం సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,600 పాయింట్లకు పైగా పడిపోగా, నిఫ్టీ కూడా 2శాతం మేర నష్టపోయింది. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో పెట్టుబడిదారులు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

భారతదేశ విదేశీ మారక నిల్వలు 697.12 బిలియన్ డాలర్లకు పెరగడం కొంత ఊరటనిచ్చే విషయమే. అయితే, చమురు ధరలు గనుక ఇదే స్థాయిలో ఉంటే, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు   హెచ్చరించినట్లుగా భారత వృద్ధి రేటు మందగించే ప్రమాదం ఉంది.  

రూపాయి పడిపోవడం వల్ల దిగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారుతాయి. దీనివల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడమే కాకుండా.. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వంట నూనెలు, విదేశీ విద్య కూడా భారం కానున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడే అవకాశం ఉంది.  

ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైన ఉన్నంత కాలం రూపాయిపై ఒత్తిడి కొనసాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్  తీసుకునే చర్యలు మరియు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే రూపాయి భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.

