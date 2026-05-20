/Rupee Fall: భారీగా పడిపోయిన రూపాయి.. కానీ వీళ్లకు మాత్రం లాభాలే లాభాలు.. ఎవరో తెలుసా?

Rupee Fall: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న సమీకరణాలు భారత రూపాయిని భారీగా పతనం వైపు పయనించేలా చేస్తున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్ల దెబ్బకు దేశీయ కరెన్సీ విలవిల కొట్టుకుంటోంది. అమెరికా డాలర్ తో పోలిస్తే భారత రూపాయి నేడు బుధవారం చరిత్ర చూడని విధంగా పతనం అయ్యింది. అంతర్జాతీయ బాండ్ ఈల్ట్స్ విపరీతంగా పెరిగడం, బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు మళ్లీ పెరగడంతో రూపాయి సెంటిమెంట్ ను దారుణంగా దెబ్బతీసిందని చెప్పాలి.
దీంతో వరుసగా 7వ రోజు కూడా రూపాయి భారీగా పతనం నమోదు చేసింది. బుధవారం ఉదయం మార్కెట్ ప్రారంభ ట్రేడింగ్ లోనే రూపాయి ఏకంగా 33 పైసలు క్షీణించింది. డాలర్ కు రూ. 96.86 వద్ద ట్రెడింగ్ మొదలుపెట్టింది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో 96.53 వద్ద ముగిసింది. ఆ రికార్డును బద్దలు కొడుతూ మరింత కిందికి దిగజారింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు రూపాయి విలువ ఏకంగా 7శాతానికి పడిపోయింది. ఆసియాలోనే అత్యంత దారుణమైన పనితీరు కనబరుస్తున్న రూపాయిగా నిలిచింది.
అయితే రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణంగా ప్రపంచభౌగోళిక రాజకీయాలే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే హర్మోజ్ జల సంధి వద్ద సంక్షోభం రూపాయి విలువ పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు క్రూడాయిల్ ధరలు భారీ పెరగడానికి పెను ముప్పుగా పరిణమించాయి. ఈ వివాదం కారణంగానే హర్మోజ్ జలసంధి మూసివేసే పరిస్థితి నెలకొంది. దీని ఫలితంగా భారతదేశ ఎగుమతులు, దిగుమతుల పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. క్రూడాయిల్ భారీగా పెరగడంంతో భారత్ ఎక్కువగా డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఫలితంగా వాణిజ్య లోటు పెరిగి రూపాయి పతనం అవుతోంది. రూపాయి విలువ భారీగా పతనం అవుతున్న తరుణంలో కొన్ని రంగాలు మాత్రం భారీగా లాభాలు పొందుతున్నాయి. ఆ కంపెనీలు ఏవో చూద్దాం.
సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలు: ఐటీ కంపెనీలు తమ ప్రాజెక్టులను అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటాయి. ప్రాజెక్టుల చెల్లింపులు అన్ని కూడా డాలర్లలోనే జరుగుతాయి కాబట్టి ఆయా కంపెనీలు రూపాయి పతనం వల్ల భారీగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
అక్వా పరిశ్రమ: మనదేశానికి చెందిన ఆక్వారంగం రూపాయిపతనం వల్ల భారీ లాభాలు పొందుతుందని చెప్పాలి. మన దేశం నుంచి రొయ్యలు, చేపలు ప్రాసెస్ చేసిన సీఫుడ్స్ విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. కాబట్టి ఆయా కంపెనీలు కూడా లాభాలు పొందుతాయి.
ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు: మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలు కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగుమతి చేసుకుంటాయి. ఆ సంస్థలకు డాలర్ రూపంలో ఆదాయం వస్తుంది. పడిపోతున్న రూపాయి వల్ల ఆయా కంపెనీలు లాభం పొందుతున్నాయి.
ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబాలు : మన దేశ మూలాలు ఉన్న ఎన్నారైలు భారత్ లో నివాసం ఉంటున్న తమ ఫ్యామిలీలకు ప్రతీనెలా డబ్బులు పంపిస్తుంటారు. అలాంటి కుటుంబాలు కూడా పడిపోతున్న రూపాయి వల్ల లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే సదరు ఎన్నారైలు డబ్బును డాలర్ల రూపంలోనే పంపిస్తారు.
ఫార్మారంగం: మనదేశంలో ఎక్కువగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే సంస్థల్లో ఫార్మా కంపెనీలు ఉంటాయి. దేశంలో ఉత్పత్తి చేసే ఫార్మా ఉత్పత్తులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది. అమెరికా, యూరప్ వంటి దేశాలకు ఎక్కువగా భారత్ లో తయారు అయిన మందులే వెళ్తుంటాయి. కాబట్టి ఫార్మా కంపెనీలు కూడా పడిపోతున్న రూపాయి వల్ల లాభం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.